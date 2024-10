Mellbeverő minőségbeli egyenetlenség a diósdi Krapaj csárdában

A rendszerváltás idején még virágzott a csárdakultúra, ha vissza is szorult, de ma is él, igaz, ma már nincs szükség lóitatóra és kocsiszínre és az is előfordul, hogy csárdák városon belül s nem azon kívül helyezkednek el. Az alapeset azért ma is az, hogy e vendéglátó intézmények nagyobb utak mentén, önálló épületben működnek és egyes esetekben szálláslehetőséget is biztosítanak a vendégeknek.