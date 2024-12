Felemás élmény a Fekete Hollóban

Tavaly októberben megannyi internetes portál közölte az örömteli hírt, hogy újranyitott a Budai Vár ikonikus étterme, a Fekete Holló, amelyet 1930-ban alapított a 20 éves Alpek Pál s mely a hatvanas évek elejétől már a mai nevén várta a vendégeket.

A Zsidai-csoport vállalta fel a közel százéves kisvendéglő újraélesztését, egy igen rokonszenves filozófiával, mely összefoglalható néhány szóban: „magyaros konyha, helyieknek”. Ennek jegyében a Várnegyed lakói 25% kedvezményt kapnak az egyébként sem elszállt árakból. Ha mindez nem elég a kedvcsináláshoz, elolvashatjuk We Love Budapest portál ínycsiklandó beszámolóját is.

Fotó: A szerző felvétele

Számomra a „csoporthovatartozás” elegendő volt ahhoz, hogy érdekeljen a hely. A Zsidaiék által működtetett Cafe Pierrot-t máig úgy jegyzem, mint azt az éttermet, ahol a kiszolgálás egyfajta abszolútumot testesített meg. Ha csak a szervízt nézem, az utóbbi 30 év étteremteszteléseinek top 5 élményében benne vannak. S csak azért nem mondok TOP1-et, mert a tökéletest nem lehet fokozni s volt még 100%+-os élményem néhány helyen. A konyha is kiválóan teljesített. 2010-ben jártunk náluk Torkos csütörtökön, aznap tértünk be a szembe fekvő Magyar 21-be is, ott sem ért minket csalódás.