A Barakonyinak több évjárata bizonyított már. A Patricius, nagyobb méreténél fogva is sokkal inkább rokon lehet az Oremusszal, akik a legtöbb évjáratot fel tudják mutatni száraz borokból. Mivel mennyiségük is van, egyértelműen hegyaljai etalon az, amit ők kínálnak. Bacsó András ugyan már nem a Tokaj Oremust igazgatja, de munkája vélhetően soha nem megy feledésbe. Viszont nagyon érdemes őt a Máriásy Birtokon meglátogatni. Aki nem kizárólag magára a borra, de Tokaj lelkére is kíváncsi, nos, őt semmiképpen ne mulassza el.

Van számos olyan termelő is Tokajban, akiket kevéssé ismerünk. Boraik nem kaphatók a legismertebb borkereskedésekben, de méltán sorolhatók Tokaj elitjéhez. A Rátkán látogatható Árvay Pince vagy Orsolyák Attila (Istenhegyalja), a szintén tökéletes kínálattal előálló Erzsébet Pince csak néhány név azok közül, akik letették voksukat a furmint mellett. Már most érzem, hogy sok kiváló termelőt nem említettem meg de remélem, lesz még erre lehetőségem.

Viszont zárásul hadd jegyezzem meg, hogy az elmúlt néhány hónapban több borász borai is bizonyították, hogy a furmintban nagy lehetőségek rejlenek. Tokajból Bárdos Sarolta és Berecz Stephanie (Tokaj Kikelet), a Somlóról Spiegelberg Stefan borait kóstoltuk meg, ígéretes mélységben. No, nem a pincére gondolok, sokkal inkább az évjáratokra. Egy ülésben több mint húsz tételt különféle fajtákból, akár húsz éves korukban úgy végig kóstolni, hogy minden tétel kifogástalan – nem kis teljesítmény. Mi következik ebből? A furmint érlelhető. És még szerethető is.

FURMINT FEBRUÁR idén február 13-án. Érdemes kíváncsiskodni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.hu)