Melania Trump reggelije: így tartja magát formában a first lady

Melania Trump, az Egyesült Államok first ladyje mindig is egészségtudatosan élt. A szlovén származású egykori modell, aki 2004-ben ment férjhez Donald Trumphoz, igyekszik az étrendjével karbantartani testét és megőrizni szépségét, ezért szigorúan odafigyel arra, mit eszik – különösen arra, hogy mivel indítja a napját. Jó hír, hogy Melania Trump reggelije egyáltalán nem különleges: ha kedvünk tartja, mi magunk is elkészíthetjük.

Melania Trump reggelije gyakran turmix vagy zabkása

Fotó: Pexels

Melania Trump reggelije

Míg Melania odafigyel arra, hogy mit eszik, férje, Donald Trump étkezése nem mondható sem kiegyensúlyozottnak, sem egészségesnek. Az elnök imádja a gyorséttermi ételeket, a túlsütött steaket ketchuppal no és persze a diétás kólát. Ehhez képest a first lady teljesen máshogy viszonyul az ételekhez és a táplálkozáshoz. A modellként ismertté vált Melania egy tápláló reggeli turmixra esküszik, amire egy korábbi Facebook-bejegyzésében utalt is. Eszerint a reggeli itala

spenótból,

zellerből,

sárgarépából,

áfonyából,

almából,

narancsléből,

citromléből,

zsírmentes joghurtból,

olívaolajból

és lenmagból áll.

A felhasznált zöldségek és gyümölcsök természetesen mind frissek és biogazdálkodásból származnak, hogy a lehető legtöbb jótékony hatást lehessen belőlük kinyerni.

Nemrég Melania a More magazinnak adott interjújában egy másik turmixreceptet is megosztott. Mostanában a first lady reggeli italába spenót, zeller, banán, joghurt, málna és egyéb, antioxidánsokban gazdag gyümölcsök és zöldségek kerülnek. Ezek az összetevők nemcsak a bőrápolás szempontjából kulcsfontosságúak, hanem segítenek a vitalitás fenntartásában is. Melania szerint ezek az antioxidánsok rendkívül fontosak az egészséges bőr és a fiatalos megjelenés megőrzésében.

Melania Trump turmixa elmondása szerint gyakran tartalmaz olívaolajat is.

Bár ez az összetevő elsőre furcsának tűnhet, valójában nem különbözik sokban más krémes alapanyagtól, mint például az avokádótól. Az olívaolaj, különösen az extra szűz változat, számos egészségügyi előnyt kínál. A kutatások szerint csökkenti a vérnyomást, javítja a koleszterinszintet és csökkenti a zsigeri zsírok mennyiségét. Az egyszeresen telítetlen zsírokban gazdag olívaolaj hozzájárulhat az E-vitamin bevitelhez is, amely antioxidáns hatású, és segíthet megvédeni a testet a szabad gyököktől.

Néha a first lady zabpelyhet reggelizik, ami nemcsak tápláló, hanem segíthet abban is, hogy hosszabb ideig jóllakottnak érezze magát. A zab gazdag élelmi rostokban, amelyek csökkenthetik a „rossz” koleszterinszintet, és támogatják a szív- és érrendszeri egészséget.

Lenmag és joghurt: az étkezés titkos összetevői

Melania reggeliének egyik elengedhetetlen eleme a lenmag, amely gazdag omega-3 zsírsavakban, fehérjében és rostokban. Ezek a tápanyagok hozzájárulnak a szív- és érrendszer egészségéhez, valamint csökkenthetik a gyulladást. Az omega-3 zsírsavak segíthetnek a hormonális egyensúly fenntartásában is, ami különösen fontos a nők számára. Szintén előszeretettel fogyaszt alacsony zsírtartalmú joghurt is, amely nemcsak fehérjét biztosít, hanem a bélflóra egészségére is kedvező hatással van. A probiotikus joghurtok segíthetnek a bélmikrobiom fenntartásában, ami alapvetően fontos a megfelelő emésztéshez és az immunrendszer erősítéséhez.

A szigorú diéta mellett Melania rendszeresen edz. Egyes beszámolók szerint a sétálás, a jógázás és más, könnyed mozgásformák segítenek fenntartani testsúlyát és izmainak tónusosságát.

Amit Melania Trump nem eszik

Miközben Melania ügyel arra, hogy napi étrendje zöldségeket is bőségesen tartalmazzon, van néhány, amit egyszerűen nem hajlandó megenni. Ilyen például az articsóka és a hagyma.

Ugyanakkor Melania Trump azt is elismeri, hogy néha bizony elcsábul. Ha nassolni kíván, gyümölcsöt vagy egy kis étcsokoládét választ. Talán azért, mert az étcsokoládé különösen jótékony hatással van a szívre és az agyra, mivel flavonoidokban gazdag.