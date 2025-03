Mi a jó és a rossz koleszterin? Az életed múlhat rajta, hogy tudd!

A koleszterin nélkülözhetetlen a szervezet számára, de ha túl magas a szintje, komoly egészségügyi problémákhoz vezethet. A magas koleszterinszint növeli a szívbetegségek és a stroke kockázatát, ezért fontos, hogy tisztában legyél a rossz és jó koleszterin szerepével és szabályozásának módjaival. A koleszterin szintjének szabályozása kulcsfontosságú az egészséges szív- és érrendszer fenntartásához és a hosszú, egészséges élethez. Az életmódbeli változtatások rengeteget segítenek, hogy kordában tartsd a koleszterinszinted, amivel akár az orvosi kezelést is elkerülheted. De lássuk mit tehetsz az egészséges koleszterinszintedért.

Rossz és jó koleszterin is létezik - hamburgerből inkább az előbbit szerezhetjük be

Mi a jó koleszterin?

A koleszterin egy zsírszerű anyag, amely a vérkeringésben található. Alapvetően a szervezetünknek szüksége van rá a sejtek megfelelő működéséhez és a hormonok termeléséhez, de ha túlzott mennyiségben van jelen, érelmeszesedéshez és egyéb problémákhoz vezethet.

A koleszterinnek két fő típusa van:

• LDL-koleszterin („rossz koleszterin”): Ha túl magas az LDL-szint, az artériák falában lerakódások keletkezhetnek, növelve a szívroham és a stroke kockázatát.

• HDL-koleszterin („jó koleszterin”): Segít a májnak eltávolítani a felesleges LDL-t a véráramból, csökkentve a szívbetegségek esélyét.

A koleszterinszintet egy orvosi vizsgálattal ellenőrizheted, azonban nem csak ezt a két anyagot kell ellenőrizni.

A koleszterin mellett a trigliceridek szintje is fontos. A trigliceridek egyfajta zsírok, amelyek szintén a véredben találhatók. Evés után a szervezeted trigliceridekké alakítják át azokat a kalóriákat, amelyeket nem használ fel azonnal, majd a szírsejtekben raktározódnak. Ha sokat mozogsz és energiaként használod fel őket, akkor kiürülnek a vérből, de túl sok belőlük veszélyes, mivel növelik a szívbetegségek kockázatát.

Mikor kell koleszterinszintet mérni?

A szakértők szerint 40 éves kor felett legalább ötévente érdemes megméretni a koleszterinszintet. Ha a családban előfordult szívbetegség, vagy egyéb kockázati tényezők állnak fenn (pl. cukorbetegség, magas vérnyomás), akkor ennél gyakrabban is ajánlott a vizsgálat. Jó, ha tudod, hogy a sima vérvizsgálat a jó és a rossz koleszterin együttes szintjét mutatja. A teljes lipidszűrés viszont külön veszi a HDL, az LDL és a trigliceridek szintjét is.



Mit számít egészségesnek?

Az egészséges HDL-szint férfiaknál 1 mmol/l felett, nőknél 1,2 mmol/l felett van. Az LDL-szint akkor tekinthető egészségesnek, ha 3 mmol/l alatt marad. Az összkoleszterinszint és a HDL arányát is figyelni kell, amelynek 6 alatt kell lenni.



Hogyan csökkenthető a koleszterinszint?

A koleszterinszint csökkentése leginkább életmódbeli változtatásokkal lehetséges. Elsősorban fontos az egészséges, koleszterinszintet csökkentő ételek fogyasztása, mint például a bab, és a hüvelyek. Viszont a telített zsírokat, például a zsíros marhahúst, a bárányt, a sertést, a bőrös baromfit és állati eredetű zsírokat érdemes kerülni, mivel ezek növelik a koleszterinszintet.

Mint korábban írtuk, ha odafigyelnénk a koleszterinszintünkre:

Fogyasszunk kevesebb vörös húst, zsíros tejet, tejterméket,

Kerüljük a trópusi eredetű zsiradékokat, mint például a pálma- és kókuszolaj,

Szabjuk meg a napi cukormennyiséget,

Mérsékeljük a sós, olajos rágcsálnivalók, csipszek, snackek mennyiségét,

Ne igyunk szeszes italokat és sok alkoholt. Legfeljebb napi 1-2 dl jó minőségű vörösbort fogyasszunk,

Csökkentsük az előrecsomagolt, félkész, kész- és gyorsételek arányát.

Kiemelten fontos az elhízás elkerülése, ugyanis a túlsúly növelheti a vér koleszterinszintjét és a szívroham kockázatát.

A szakértők szerint a rendszeres testmozgással is felvehetjük a kesztyűt a nem kívánt koleszterin ellen. Heti legalább 150 perc, azaz két fél fél óra mérsékelt intenzitás mozgás segíthet a jó koleszterinszint növelésében, a rossz csökkentésében. Vannak azonban olyan esetek, amikor a genetikai tényező is befolyásolja a koleszterinszintet. Ilyenkor kevés lehet a helyet táplálkozás, és rendszeres testmozgás. Szerencsére a mai orvostudománynak erre is van gyógyszere, amivel csökkenthető a koleszterinszint, ezzel együtt pedig a szív- és érrendszeri problémák kialakulásnak esélye – írja a The Guardian.