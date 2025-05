Boldogságot kínálunk – Budapest Beer Week 2025

Mielőtt leültünk beszélgetni, megkérdeztem a mesterséges intelligenciát, miért ajánlaná a BPBW-t? A szokásos, üres sablonszöveget írta le. „Fedezd fel Budapest sörkultúrájának legizgalmasabb eseményét, a Budapest Beer Week-et! Ez az évente megrendezett fesztivál kiváló lehetőség arra, hogy ízlelőbimbóidat új és különleges sörökkel kényeztesd, miközben mélyebben megismered a helyi sörfőzők és sörkedvelők közösségét. Kóstolj meg változatos kézműves söröket, csatlakozz sörkóstoló workshopokhoz, és élvezd a különleges eseményekkel teli programokat egész héten át! Legyen szó kezdőről vagy sörrajongóról, a Budapest Beer Week garantáltan felejthetetlen élményt nyújt minden sörkedvelő számára!” A fentiekből is rögtön kitűnik, hogy az AI, bár lehet hasznos, csak üres fordulatokat szajkóz, sohasem járt fesztiválon, sohasem kóstolt sört.

Repeta (R.) Mi kell egy jó sörfesztiválhoz?

Sefcsik Márton (S.F.): Természetesen az alap a jó sörök, de ez önmagában messze nem elég. Rengeteg a sörpiacon nagy névnek számító sörfőzde keresett meg, hogy jönnének a fesztiválra, de sokaknak kellett azt mondanom, hogy nem férnek bele a koncepcióba. A két másik főszervezővel „vérre menő” vitákat folytatunk, kit hívjunk meg az eseményekre. Természetesen lesznek nagyon ismert főzdék, de sok fiatal feltörekvő csapat is érkezik. Mivel a Csakajósör és a Hopaholic boltot is Paiék (Parinczár Péter és Rebák Tibor – szerk.) viszik, rengeteg mintát kapnak külföldről. Ezek közül több olyan főzdét is meghívtunk, akikről azt gondoljuk, hogy ők lehetnek a jövő „nagy nevei”.

Sok nagy fesztiválon a szervezők nem fizetnek szállást a főzdéknek. Mi azt mondjuk, gyertek, aludjatok itt a városban, szívjátok be a hangulatot, lazuljatok el egy kicsit, és sörfőzőként személyesen vegyetek részt a csapfoglalásokon (Meet the Brewer). Álljatok oda a két kóstolónapon is a söreitek mögé, ettől sokkal személyesebb lesz a sör és a hangulat.

A helyszín is rendkívül fontos. A Dürer Kert kicsit kiesik a városból, de mégis jól megközelíthető. A közönségben korábban nagyobb számban voltak a külföldiek, de az évek alatt egyre több lett a hazai sörrajongó. A jegyek túlnyomó része már elővételben elkelt. Legutóbb egy prágai sörfeszten futottam össze BPBW-sapkát viselő srácokkal, akik felismertek, és lelkendeztek, mennyire szuper a budapesti feszten sörözni.

R.: Milyen trendeket látsz a craft sörös piacon?

S.F.: A Covid és a gazdasági problémák nagyon átrendezték a piacot. Rengeteg nagy nevű főzde került multi tulajdonba. Az egyik leghíresebb európai fesztivál, a holland De Molen által fémjelzett Borefts például idén utoljára kerül megrendezésre. Az új tulajdonossal egy 15 éves tradíció szakad meg. A tőke mindenhol a világon, a söriparban is koncentrálódik, de minden fogyasztói rétegnek megvan a maga igénye. Magyarországon nagyon kicsi a craft sörös közönség. Nem feltétlen elvárható minden sörözőtől, hogy craft söröket tartson, ha nincs meg a fogyasztói igény, vagy fizetőképesség. Itthon szerencsére már több vidéki városban is megvan már a lehetőség, hogy csapolt craft sört igyon az ember, és ezek a kapcsolatok sörfőzde, söröző és fogyasztó között jól is működnek.

Fotó: BANDS THROUGH THE LENS

R: Idén a cseh Budweiser és a híres bajor búzasörfőzde a Schneider’s Weisse is a kiállítók között van. Hogy kerülnek ők nagyüzemként erre a fesztiválra?

S.F.: Szerettünk volna hagyományosabb főzdék irányába is nyitni, akik intézmények azért a maguk nemében, akiket tisztelünk és szeretünk, akkor is, ha nem számítanak divatosnak.

A Budvar cseh nemzeti kincs, továbbra is állami tulajdonban van, nagyon büszkék rá. Közvetlen előzménye, hogy nemrég a Mad Scientisttel készítettek egy kollab sört, a Bohemian Madnesst, amihez ők hozták az élesztőt, és végig felügyelték a Madnél a főzést. Erre a sörre amúgy nagyon büszke vagyok. A Budvarnál nagyon fontosnak tartják ezeket a kapcsolatokat. Főztek már több cseh kisüzemmel és nagy amerikai craft főzdével, a Sierra Nevadaval is kollabot. A teljes menedzsment itt volt látogatóban a Mad Scientistnél.

A másik nagy sörüzem, a Schneider& Son 1872-es alapítású csak búzasöröket gyártő főzde. A Schneider Weisse az egyik legismertebb bajor búza. A hagyományos Hefeweizen mellett többféle különleges búzasört is készítenek, mindenképpen egyediek a maguk stílusában.

R.: Milyen típusú söröket hoznak a kiállító főzdék?

S.F.: Sok sörfesztiválon a szervezők csak azt mondják, hozzatok, amit jónak gondoltok. Mi minden sörfőzdétől konkrét söröket kérünk be, evvel próbáljuk tematizálni és még sokszínűbbé tenni az eseményt. Pár éve megfordulni látszik a trend. Népszerűek voltak a hordóérlelt erős stoutok, 10% fölötti quad IPA-k. Ez mára megváltozott, a főzdék is könnyebben iható söröket preferálnak a zászlóshajó sörök mellett. Tavaly rengeteg újvilági főzde hozott lágereket. Náluk az a népszerű irány, míg itt a csehek és németek szomszédságában másfajta söröket készíteni izgalmas. A trendeket nézve a klasszikus West Coast IPA, a különböző modern komlózású lágerek mellett a fagylaltporos különlegességek és extremitások mennek mostanában. Csinálhatsz akár spenótos berliner weisset, akármilyen furcsán hangzik, ha egyensúlyban vannak az ízek, harmonikus a sör, a fogyasztók nyitottak és elfogadják a legmeghökkentőbb csavarásokat is, mert az összhatás és az üzenet működik.

Fotó: HORPACZI DAVID

R.: Mi a helyzet a magyar főzdékkel?

S.F.: Természetesen itt lesznek a barátaink közül többen is. A Balkezes, a Hop Top, a Horizont, a Mad Scientist, a Monyo. Regionálisan is vannak meghívott főzdék, a Blackout Romániából, a Pinta vagy a Funky Fluid Lengyelországból. Szomszédos országokból és a magyar főzdék közül az őszi Kraft Sörfesztiválra szoktunk több kiállítót meghívni, az a koncepció ott jobban érvényesül.

Rengeteg önkéntesünk van, akik közül többen a hazai söréletből érkeznek. Gerilla főzők, vloggerek, marketinges szakemberek, akik több napon át velünk dolgoznak a feszt sikeréért.

R.: A kóstolás csak egy része egy sörfesztnek. A hangulathoz más is kell.

S.F.: Az első, 2018-as Budapest Beer Week óta a fesztivál nagykorú lett. Nagyon sokat változtunk mi is. A logónkat évente más grafikus gondolja tovább, az alapkoncepcióhoz képest mindig fejlődik. A zenében is nyitottabbak lettünk. Amikor először megszerveztük, akkor olyan zenekarokat hívtunk, akik a mi kedvenc, zúzósabb metálzenéinket játszották. Most már jóval sokrétűbb a koncertkínálat is. Különféle jazz előadók és alternatív zenészek is fellépnek. Az a célunk, hogy a zenei stílusok is sokfélék legyenek, és aki eljön, az nem kell, feltétlenül mindet szeresse, de belekóstolhasson a sörök mellett egy kicsit a komfortzónáján kívüli hangulatba is, és ez beépülhessen a fesztiválélménybe. A jó sör egy dolog. A jó zenék, vagy a kiváló street food egy másik. Mi az élményhez ennek a szintézisét szeretnénk adni, boldogságot kínálunk…