Tízórai zölden: így csomagoljunk fenntarthatóan a gyereknek

Az iskolai tízórai, uzsonna csomagolása mindennapos feladat, és ugyan apróságnak tűnhet, mégis óriási különbséget jelenthet a környezet számára, ha zöld megoldásokat választunk. Az egyszer használatos nejlonzacskók, alufóliák és műanyagpalackok hamar hulladékként végzik. Ismert statisztikák szerint az egyszer használatos műanyagzacskókat alig pár perc használatáért tépjük le, aztán ki is dobjuk. A kukából pedig a szeméttelepre kerülnek, vagy rosszabb esetben a természetben landolnak.

Uzsonnás doboz és kulacs - a megfelelően csomagolt tízórai lehetőség, hogy környezettudatos szokásokat alakítsunk ki a gyerekeinkben / Fotó: Halfpoint / Shutterstock

Fenntartható tízórai: csak egyszer kell beruházni

Ez azonban elkerülhető, ha tartós, sokszor használatos uzsonnás dobozt és kulacsot teszünk a gyerekek táskájába. Egyszeri beruházás, de máris sokat tettünk a hulladékcsökkentésért. Ezek a dobozok általában könnyen tisztíthatók, bírják a strapát, a gyerekkezek esetlenségét is. Mindemellett ezer színben kaphatóak, mintásak, vidámak, feldobja a gyerekek kedvét. Pláne, ha bevonjuk őket ebbe a folyamatba, és maguk választhatják ki az iskolai kedvencet.

Kulacs: jó a csapvíz is!

A „zölden csomagolt” iskolai tízórai nemcsak praktikus, de hatékony szemléletformáló is. A gyerekek a mindennapok gyakorlatában tanulhatják meg, hogy érték a természetről való gondoskodás, és a gondoskodás része a tudatos csomagolás is. Egy szépen bepakolt dobozba kerülhet friss zöldség, gyümölcs, szendvics, néhány mag vagy keksz, minden külön zacskó nélkül, így nem termelünk hulladékot. Ha a kulacsba pedig csapvíz vagy otthon készített tea, ital kerülhet a bolti üdítők helyett, akkor máris tucatnyi műanyagpalack használatát előztük meg.

Kicsi lépésnek tűnhet, mégis minden egyes újratöltött kulacs és újrahasznált doboz hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb hulladék keletkezzen.

De nézzünk néhány konkrét csomagolási tippet kulacson, a műanyag dobozon kívül: