iskolakezdéshulladékgyerekiskolatízórai

Tízórai zölden: így csomagoljunk fenntarthatóan a gyereknek

Egy szívvel, nagy gonddal készített tízórai könnyebbé teszi a gyerekek napját. A tízórai azonban nemcsak az éhség csillapításáról szól, érzelmi gondoskodás is egyben. Sőt arra is lehetőség, hogy megfelelő környezettudatos szokásokat alakítsunk ki a gyerekeinkben.

2025. 08. 29. 18:09
Uzsonnás doboz és kulacs - a megfelelően csomagolt tízórai lehetőség, hogy környezettudatos szokásokat alakítsunk ki a gyerekeinkben Fotó: Pixel-Shot Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az iskolai tízórai, uzsonna csomagolása mindennapos feladat, és ugyan apróságnak tűnhet, mégis óriási különbséget jelenthet a környezet számára, ha zöld megoldásokat választunk. Az egyszer használatos nejlonzacskók, alufóliák és műanyagpalackok hamar hulladékként végzik. Ismert statisztikák szerint az egyszer használatos műanyagzacskókat alig pár perc használatáért tépjük le, aztán ki is dobjuk. A kukából pedig a szeméttelepre kerülnek, vagy rosszabb esetben a természetben landolnak. 

Uzsonnás doboz és kulacs - a megfelelően csomagolt tízórai
Uzsonnás doboz és kulacs - a megfelelően csomagolt tízórai lehetőség, hogy környezettudatos szokásokat alakítsunk ki a gyerekeinkben / Fotó: Halfpoint / Shutterstock

Fenntartható tízórai: csak egyszer kell beruházni

Ez azonban elkerülhető, ha tartós, sokszor használatos uzsonnás dobozt és kulacsot teszünk a gyerekek táskájába. Egyszeri beruházás, de máris sokat tettünk a hulladékcsökkentésért. Ezek a dobozok általában könnyen tisztíthatók, bírják a strapát, a gyerekkezek esetlenségét is. Mindemellett ezer színben kaphatóak, mintásak, vidámak, feldobja a gyerekek kedvét. Pláne, ha bevonjuk őket ebbe a folyamatba, és maguk választhatják ki az iskolai kedvencet.

Kulacs: jó a csapvíz is!

A „zölden csomagolt” iskolai tízórai nemcsak praktikus, de hatékony szemléletformáló is. A gyerekek a mindennapok gyakorlatában tanulhatják meg, hogy érték a természetről való gondoskodás, és a gondoskodás része a tudatos csomagolás is. Egy szépen bepakolt dobozba kerülhet friss zöldség, gyümölcs, szendvics, néhány mag vagy keksz, minden külön zacskó nélkül, így nem termelünk hulladékot. Ha a kulacsba pedig csapvíz vagy otthon készített tea, ital kerülhet a bolti üdítők helyett, akkor máris tucatnyi műanyagpalack használatát előztük meg.

Kicsi lépésnek tűnhet, mégis minden egyes újratöltött kulacs és újrahasznált doboz hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb hulladék keletkezzen. 

De nézzünk néhány konkrét csomagolási tippet kulacson, a műanyag dobozon kívül:

  • Textilszalvéta – a szendvicsek vagy péksütemények csomagolására tökéletes, mosható és újrahasználható. Ráadásul otthon is elkészíthetőek, elég egy kis maradék, természetes alapanyagú textil. Ha új anyagot vásárolunk, figyeljünk, mert már olyan változat is kapható, ahol varrni nem is kell, csak szabni, mert nem foszlik az anyag.
  • Textiltáska vagy kis vászonzsák – gyümölcsök, magvak, akár keksz szállításánál praktikus. Érdemes a nagyszülők szekrényét átnézni, szinte biztos, hogy találunk néhány jól használható, természetes szálból szövött asztalterítőt. Az se baj, ha foltos, szabjunk okosan a tiszta részből, így biztosan nem kerül szemétre a nagyszülői örökség, sőt új életre kel a gyerek iskolatáskájában.
  • Újrahasznosított papír – ha mégis szükséges a becsomagolás, válasszunk környezetbarát papírt, ami biztosan lebomlik. A papírboltokban még mindig ívben kapható egyféle, leheletfinom papírcsomagoló. Olyat keressünk, amibe régen a kenyeret csomagolták a kisboltokban. Nézzünk utána és vásároljunk néhány ívet. De választhatunk klasszikus újrahasznosított és újrahasznosítható papírtasakot is.
  • Élelmiszer-csomagolások újra felhsználása – például a mandulás, mogyorós vagy az aszalt gyümölcsös, visszazárható tasakok erősek és többször is felhasználhatóak.
  • Méhviaszos kendő – rugalmas, formázható, frissen tartja az ételt, és többször is moshatóak, illetve újra viaszolhatóak.
  • Mini műanyag edények – joghurtnak, apróra vágott gyümölcsnek vagy zöldségnek ideális.
  • Fontos tanács: vonjuk be a gyerekeket a csomagolásba is, válogasson, szeleteljen, pakoljon, ismerkedjen a zöld csomagolás trükkjeivel. Váljon természetessé az igény és rutinná a zöld csomagolás a mindennapok során.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.