Tényleg jobban lát, aki sok répát eszik? Ezek a szem egészségét támogató ételek

A szemünk egészsége nagymértékben függ attól, mit eszünk nap mint nap. A sárgarépa, a spenót, a tengeri halak vagy éppen a bogyós gyümölcsök nemcsak finomak, hanem bizonyítottan segítik a látás épségének megőrzését. Tudatos étrenddel természetes módon védhetjük szemünket a károsodástól és a korai látásromlástól.

Munkatársunktól
2025. 09. 24. 16:40
Tudatos étrenddel természetes módon védhetjük szemünket a károsodástól és a korai látásromlástól Fotó: Tatjana Baibakova Forrás: Shutterstock
Fontos, hogy hosszú távon tisztán és élesen láthassunk. A táplálkozás szerepe ebben meghatározó: bizonyos ételek, tápanyagok védőpajzsként működnek a szem számára, és elősegítik a látás egészségének megőrzését.

Sárgarépa, spenót, tengeri halak és bogyós gyümölcsök fogyasztásával természetesen óvhatjuk szemünket a látásromlástól
Sárgarépa, spenót, tengeri halak, sütőtök és bogyós gyümölcsök fogyasztásával természetesen óvhatjuk szemünket a látásromlástól/ Fotó: Yulia Furman / Shutterstock

Sárgarépa és sütőtök - a látás segítői

A sárgarépa, sütőtök, cékla béta-karotinban gazdag zöldségek. A szervezet képes a béta-karotint A-vitaminná alakítani, amely nélkülözhetetlen a retina fényérzékelő sejtjeinek egészséges működéséhez, így a sötétben való látást segíti elő. A béta-karotin biztonságos formája az A-vitaminnak: a szervezet csak annyit alakít át belőle, amennyire szüksége van, így nem okoz túladagolást. Egy tál párolt sárgarépa, egy friss répasaláta, esetleg egy kanál sütőtökpüré nemcsak üde íz-élményt biztosít, hanem látásunk megőrzése érdekében tett apró, de fontos választás is egyben.

Spenót és káposzta

A lutein és zeaxantin, a zöld leveles zöldségekben, például spenótban, kelkáposztában és fodros kelben található karotinoidok, melyek a szem makulájában halmozódnak fel. Ezek az antioxidánsok belső, biológiai napszemüvegként védik a retinát a káros kék fénytől. Mellette csökkentik a szabad gyökök okozta oxidatív stresszt, és hozzájárulhatnak az idős korral összefüggő makuladegeneráció megelőzéséhez. Egy marék friss spenótsaláta vagy pár levél kelkáposzta egy gyümölcsturmixban könnyen beilleszthető a mindennapi étkezésbe, és úgy gondoskodnak a szem egészségéről, hogy közben finomak is. 

Tengeri halak

A tengeri halak – lazac, makréla, tonhal – omega-3 zsírsavakban gazdag alapanyagok, különösen sok DHA található bennük, amely a retina felépítésében játszik kiemelkedő szerepet. Az omega-3 a szem nedvességtartalmának megőrzését segíti elő, csökkenti a szárazságból is adódó irritáció kockázatát és mértékét, valamint támogatja a látóideg és a szemidegek optimális működését. Egy szelet frissen sült lazac vagy hidegvízi halakkal gazdagított, olívaolajos zöldségsaláta rendszeres fogyasztása hosszú távon erősíti a szem védelmét.

Citrusok és bogyós gyümölcsök

A C-vitaminban gazdag gyümölcsök – citrusfélék, bogyós gyümölcsök, de a kiwi is – erősítik a szem apró vérereit, támogatják a kollagén képződését, és antioxidáns hatásuk révén csökkentik a szabad gyökök okozta károsodást. Ez különösen fontos a szem, különösen a retina egészségének megőrzésében, de szerepet játszik a szürkehályog kialakulásának lassításában is. Ez különösen annak fényében fontos, hogy a szürkehályog egyre korábbi életkorban is megjelenhet, illetve ez az elváltozás bizonyos betegségek megléte (például a cukorbetegség) esetén nagy kockázatot jelent. Így még nagyobb az igény a szervezet, valamint a szem egészségét védő, megfelelő étrend kialakítására.

Tudatos alapanyag választással, színes, változatos, természetes táplálékokkal hatékonyan támogathatjuk szemünk egészségét, miközben a jól megválasztott ételek egész szervezetünkre jótékonyan hatnak.  

