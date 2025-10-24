Márton napi szárnyasok és új bor

Tudom, az újborokról elsősorban nem az édesborok jutnak a legtöbb borkedvelő eszébe. Sokkal inkább a francia Beaujolais Nouveau mintájára készülő könnyed, gyümölcsös vörösborok, és ha valóban az új bor van a középpontban, akkor persze, kóstoljuk is ezeket. Itthon is volt amúgy komoly hagyomány a friss borok fogyasztásának, hiszen mintegy száz-százhúsz évvel ezelőtt a termőterületünk nagyjából 80 százalékán kadarka termett. Az is igaz ugyan, hogy a jó kadarkának idő kell, de sokszor fiatalon is fogyasztották, nem ritkán sillerként iskolázva. Annak idején amúgy jogos volt a nagy érdeklődés ezeket a borokat illetően, hiszen, ha belegondolunk a lehetséges tárolási körülményekre, hát nem biztos, hogy az óborokat választottuk volna társul. Viszont nálam most a liba van a középpontban, így ajánlanék néhány izgalmas tételt a különféle liba étkekhez.

Számomra az egyik legmegfelelőbb megoldás Tokaj. De nem esünk-e vajon abba a hibába – keresvén a legszebb étel–tokaji bor párosításokat, hogy szinte nem találunk olyan íz-kombinációt, mellyel egy leírhatatlan gazdagságú aszú ne tudná felvenni a versenyt. Pontosan az aszúk gazdag extrakt tartalma, magas cukorfoka, szép savai azok, ami miatt gyakorlatilag bármilyen étellel együtt fogyasztva képesek szinte mindent elfedni és nem kiegészíteni.

De kezdjük a száraz boroknál, hiszen Hegyalján sem csak az édes, botritiszes borok teremnek, hanem itt vannak az egyre tisztább és szebb száraz furmintok, hárslevelűk. A két fő fajta, a furmint és a hárslevelű összehasonlításában általában a furmint, mint keményebb, markánsabb savú, a hárslevelű, mint kedvesebb, gyorsabban érő, magát jobban kellető bor kerül ki. A furmint savai Tokajban a legszebb formájukat tudják hozni, de ezt a hárslevelűre is elmondhatjuk. Éppen ezért olyan roston sült húsételhez, amihez tudunk például őszi gyümölcsöket kínálni, tökéletes lehet a harmónia. A liba pedig pontosan ilyen. Gondoljunk csak a rómaiak idejében fügével etetett libákra. Elég jó elődök voltak – már ami a gasztronómiát illeti.