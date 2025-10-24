Márton napi szárnyasok és új bor

Ugyan még van közel három hetünk november 11-ig, nem árt előre gondoskodni az asztalra kerülő Márton napi libáról. Ami talán sok családban kacsává változott, de kacsa vagy liba, a november itt Európában meghozza az új borokat, és mellé a szárnyasokat is.
Európában ünneplik elsősorban Szent Márton napját. Elzász és többnyire a jelenlegi vagy volt német nyelvterület – beleértve Csehországot is – kötődik a novemberi libás hagyományokhoz. Így mi is. Vélhetően a bor játszotta a hangosabb szerepet a történetben, de természetesen a libának is megvolt a maga jelentősége.
Szent Márton szerepe az európai borfogyasztásban egyértelműen nyomon követhető – függetlenül attól, hogy életútját ismerve nehezen lehet elképzelni őt magát aktív borfogyasztóként. A tél kezdetén, november 11-én, Szent Márton napján bizonyos feltételezések szerint libát kell fogyasztani, ami egy római tradíció tovább élése – Mód László néprajzkutató véleménye szerint. Ahogy minden más, úgy ez az ünnep is a modern kor igényei szerint alakult, kulturális turizmussal, gasztronómiai rendezvényekkel, és borral, borkóstolással kapcsolódik össze. Szent Márton és a bor kapcsolata német nyelvterületen és hazánkban is nagyon erősen gyökerezik a néphagyományban. Márton egy a szőlővédő szentek sorában. A szent borral való kapcsolatát legendákkal is próbálták alátámasztani, egy történet szerint csodatévő szőlőtőkét ültetett Tours városába, melynek püspöke volt. Egy másik legenda szerint Krisztushoz hasonlóan a vizet ő is borrá tudta változtatni, de ismert a “Nagypoharú Szent Márton” kifejezés is, ami gyógyító célú borfogyasztásra utal.
Amúgy a liba távolról, India és Kína területéről érkezhetett annak idején Európába. Meglehetősen ritka tulajdonságokkal rendelkező madár, ugyanis jóval intelligensebbnek mondják sok társánál. Ragaszkodó, hűséges ugyanakkor agresszív is tud lenni. Ezt a tulajdonságát sokszor a házőrzésben is megmutathatta, akárcsak ösztöneinek a csapat érdekében történő alkalmazását. A vadludak repülése sokunkban vált ki komoly elismerést.
Magának a libának a húsa zsíros ugyan, de épp ezért tud igazán ízletes is lenni. Méreteit tekintve nem igazán családbarát ma, amikor sajnos egyre ritkábban ülünk 5-6 főnél többen a vasárnapi asztalnál.
Egy jó formában lévő liba tíz embert is ellát finom falatokkal. A pecsenye mellett gyakori a libaleves, ludaskása és jó esetben persze a különféle módon elkészített libamáj ilyenkor.