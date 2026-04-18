Calia: elegáns étterem Temesvár szívében, Klapka György szülőházának tőszomszédságában

A Szent György tér sokkal kisebb, mint a város híres-nevezetes ikonikus terei, a Losonczy, a Kossuth, a Jenő herceg tér vagy a Lloyd sor, de ahogy egy kinnebb terjeszkedik a Dóm térnek is nevezett Losonczy téri gasztronómiai központ, itt is nyitott az utóbbi években néhány színvonalas hely: az új hullámos kínai ételeket kínáló Riyo étterem, a Brick by brick kávézó, valamint a korábban is az Atlas hotel éttermeként funkcionáló, nevet változtatott Calia.

Az Atlas Temesvár egyik elegáns, négy csillagos, központi fekvésű szállodája, melynek keretében az említett étterem mellett működik egy lobby bár is. A honlap ötnyelvű, a román mellett minden információ elérhető angolul, németül, szerbül és olaszul is.

A magyar valamiért nem fért bele, pedig szimbolikus üzenete lehetne annak, ha a város kultúráját a töröktől való visszafoglalás után meghatározó négy nemzet nyelvén lenne olvasható az oldal. A borlap, ellentétben a legtöbb román kézben levő vendéglővel, kínál belsőmagyarországi nedűt is, Gere Attila Kopárját, tehát vélhetően inkább a hanyagság s nem a hungarofóbia az oka ennek.

A beltér elegáns, a belsőépítész odafigyelt a részletekre. Az üvegajtókon a város karakteres épületeinek gravírozott vázlata látható. Az asztalon korrekt minőségű extra szűz olívaolaj, balzsamecet, só- és borsdaráló. Jó időben a szálloda előtti járdán kialakított igényes teraszt is működtetnek.

Kép: A szerző felvétele

Nemzetközi konyhát visznek mediterrán hangsúllyal, de megjelennek a koncepcióban a helyi gasztronómiai hagyományok is. A séf előszeretettel nyúl a kukoricadarához, vagy a burduftúróhoz, ami a szlovák bryndzával rokonítható, érlelt, sós túróféleség. Székelyföldön puliszkatúrónak nevezik, mert olyan, szinte metafizikai kapcsolat van a rakott puliszka és a burduf, mint a miccs s a mustár vagy a spenótfőzelék és a bundáskenyér között.