Klapka György neve nem ismeretlen még a felszínes történelmi tudással rendelkező nemzettársaink előtt sem, azt viszont kevesen tartják számon, hogy a hős honvédtábornok Temesváron született, s hogy édesapja, Klapka József közel másfél évtizeden keresztül volt a város polgármestere. Szülőháza a Szent György téren van, mely nem jellemző módon a rendszerváltás után visszakapta eredeti, Monarchia-korabeli nevét.
Calia: elegáns étterem Temesvár szívében, Klapka György szülőházának tőszomszédságában
Az Atlas Temesvár egyik elegáns, négy csillagos, központi fekvésű szállodája, melynek keretében az említett étterem mellett működik egy lobby bár is.
A Szent György tér sokkal kisebb, mint a város híres-nevezetes ikonikus terei, a Losonczy, a Kossuth, a Jenő herceg tér vagy a Lloyd sor, de ahogy egy kinnebb terjeszkedik a Dóm térnek is nevezett Losonczy téri gasztronómiai központ, itt is nyitott az utóbbi években néhány színvonalas hely: az új hullámos kínai ételeket kínáló Riyo étterem, a Brick by brick kávézó, valamint a korábban is az Atlas hotel éttermeként funkcionáló, nevet változtatott Calia.
Az Atlas Temesvár egyik elegáns, négy csillagos, központi fekvésű szállodája, melynek keretében az említett étterem mellett működik egy lobby bár is. A honlap ötnyelvű, a román mellett minden információ elérhető angolul, németül, szerbül és olaszul is.
A magyar valamiért nem fért bele, pedig szimbolikus üzenete lehetne annak, ha a város kultúráját a töröktől való visszafoglalás után meghatározó négy nemzet nyelvén lenne olvasható az oldal. A borlap, ellentétben a legtöbb román kézben levő vendéglővel, kínál belsőmagyarországi nedűt is, Gere Attila Kopárját, tehát vélhetően inkább a hanyagság s nem a hungarofóbia az oka ennek.
A beltér elegáns, a belsőépítész odafigyelt a részletekre. Az üvegajtókon a város karakteres épületeinek gravírozott vázlata látható. Az asztalon korrekt minőségű extra szűz olívaolaj, balzsamecet, só- és borsdaráló. Jó időben a szálloda előtti járdán kialakított igényes teraszt is működtetnek.
Nemzetközi konyhát visznek mediterrán hangsúllyal, de megjelennek a koncepcióban a helyi gasztronómiai hagyományok is. A séf előszeretettel nyúl a kukoricadarához, vagy a burduftúróhoz, ami a szlovák bryndzával rokonítható, érlelt, sós túróféleség. Székelyföldön puliszkatúrónak nevezik, mert olyan, szinte metafizikai kapcsolat van a rakott puliszka és a burduf, mint a miccs s a mustár vagy a spenótfőzelék és a bundáskenyér között.
Kínálnak többek között marha carpaccio-t, salátákat, kétféle pasta-t, rosé kacsamellet, sertéspofát bazsalikomos puliszkával, zöldborsmártással, spenótos lazacot, signiture fogást szarvasból, különféle steakeket, dorádot burduftúrós puliszkával, valamint ananász carpaccio-t mangó-sorbet-val és citrusos túrókrémmel.
További Repeta híreink
Az árak helyenként aránytalanok, a 4800 forintnak megfelelő lejbe kerülő, körettel együtt számolt sertéspofa például kifejezetten jó ajánlat, akárcsak a savanyúsággal és burgonyapürével együtt 4000 forintot kóstáló párizsiasan kirántott sertésszelet. Az olcsó alapanyagokból készült előételnyi adag kenegetőválogatás 5500-ért viszont mellbeverőnek tűnik, ennyiért előétel-műfajban hízott libamájat is lehet kapni Budapesten, s egy paradicsomleves is húzós 3000-ért.
Közel száz, gonddal összeválogatott minőségi bort tartanak főként Erdélyből, a Kárpátokon túli román tartományokból s a Moldova Köztársaságból, de kínálnak több, figyelemre méltó import tételt Franciaországból és Olaszországból is. A poharazott választékról a felszolgáló tájékoztat. A sör-szortiment szerény, csak Bucurt és Carlsberget tartanak, viszont a tömények zöme a felső szegmensből való.
A kiszolgálás kedves, udvarias, figyelmes, segítőkész.
A borkorcsolyának is beillő kenegetőválogatásból álló előételt kértük ki elsőre. A humusz ízletes, állaga kifogástalan, a zakuszka eltér a megszokottól, de jól kifejezetten sikerült, a padlizsánkrém állagra megnyerő, de só- és savhiányos, ezen egyébként lehet segíteni.
Egy kevés marinált lilahagymával és sült burduf-túróból készült ropogós tallérral tálalják. A mellé adott pirítós alapanyaga silány minőségű kenyér, a hőkezelés gondatlan, egyik-másik szelet túl is égett, ez az elem nem volt méltó a hely színvonalához.
Megrendeltük a „Homemade pate and seeds” elnevezésű előételt is, a remek mangalicapástétom-golyócskákat olajos magvak, főként pisztácia töretébe forgatták, a másik előételből már ismert burduf-tallérral és semleges ízű krémtúróval tálalták ügyesen, esztétikusan.
Az étlapon szereplő „napi halfogást” aznap a rák képviselte, fűszeres paradicsomos rákragut kaptunk. Nem eget verő, de korrekt fogás volt ez is.
A feszességét megőrző, puha, ízre, állagra egyaránt meggyőző osso buco körete túlkoncentrálódott.
A sültpaprika csíkokkal tálalt steak lehette volna szaftosabb, átlagosnak mondanám. A mellé adott paszternákpüré selymes, homogén, jó ízű, remek munka, a chimichourri viszont nem igazán karakteres.
A kukoricadarába forgatott, majd kisütött aranydurbincs szaftos és friss, mellé aluldresszingelt koktélparadicsomos levélsalátát, fokhagymamártást és jelzésértékű, kissé jellegtelen polentát adtak. Az összhatás nem rossz, hála elsősorban a fő elemnek.
Mint látható, nem volt ez minden tekintetben meggyőző gasztronómiai élmény, de összességében átlag felettinek és ajánlhatónak ítélem a helyet.
***
Elérhetőségek:
Calia étterem
Temesvár, Szent György tér 2.
Telefonszám: + 40 744 991 133
Honlap: https://www.facebook.com/caliarestaurant/
E-mail-cím: [email protected]
Borítókép: (Fotó: A szerző felvétele)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
