Szilágyi Liliána valószínűleg Győrben próbálkozik meg a visszatéréssel

Szilágyi Liliána néhány napja saját YouTube-csatornáján hozta nyilvánosságra, hogy egy év kihagyás után újra megpróbálkozik az úszással.

„Folytatom az úszást, de most már úgy, ahogyan én szeretném. Akik velem vannak, akik támogatnak, azoknak köszönöm, és nem akarom, hogy érdekeljen, mit szól a külvilág, ha esetlegesen nem azt teljesítem, amit elvártok tőlem” – mondta a videójában többek között.

Az úszónő akkor nem beszélt arról, hogy hol, kinek az irányításával folytatja pályafutását. Egyből megindultak a találgatások, egyedül azt tekintette mindenki szinte biztosnak, hogy most nem Shane Tusup lesz Szilágyi edzője, akinél végeredményben végleg megcsömörlött az úszástól.

Az SzPress Hírszolgálat értesülése szerint a 25. születésnapját pénteken ünneplő Szilágyi Liliána Győrben próbálkozik meg a visszatéréssel. Amihez persze az FTC beleegyezése is szükséges, hiszen az úszónő a zöld-fehérek igazolt versenyzője, még ha jelenleg inaktív állapotban is van.

Az SzPress Hírszolgálat hivatkozik Sós Csaba szövetségi kapitánynak és Wladár Sándornak, a szövetség elnökének a véleményére is. A kapitány nagy visszakapott értéknek tartaná, ha Lilu jövőre olyan vagy annál is jobb formában szorongatná az ellenfeleit, mint amilyennel a 2016-os glasgow-i Európa-bajnokságon rukkolt ki, amikor a 200 pillangó döntőjében egyetlen századmásodperccel maradt el a német Franciska Hentkétől. Wladár Sándor amondó, hogy a jobb sorsra érdemes úszónő a hosszú kihagyás után sem futott ki az időből, az viszont így is ritka bravúrnak számítana, ha 2022 a nagy visszatérésének esztendeje lenne.

A közelmúltban több versenyző újult meg Győrben a Petrov ikrek, Árpád és Iván irányításával. Lobanovszkij Maxim négy év kihagyás után lett Eb-ezüst- és -bronzérmes, Szabó Szebasztián pedig két hete a kazanyi rövid pályás Európa-bajnokságon három aranyérmet is szerzett.

Mi másban bízhatnánk, hogy Szilágyi Liliána végre Győrben rálel arra a közegre, amelyben az edzőivel közösen ismét élvezi majd az úszást, s képes kihozni magából a legtöbbet.