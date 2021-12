A második rekorddöntés már alapos ünneplést kapott

Stephen Currynek két sikeres triplára volt szüksége magyar idő szerint szerda hajnalban, a New York Knicks ellen, hogy az NBA által hivatalosnak tekintett listán, csak az alapszakaszmeccseket figyelembe véve is ő legyen a sikeres hárompontos dobások királya.

A Golden State Warriors kosarasa nem vesztegette az idejét, két és fél percre sem volt szüksége, hogy meglegyen a rekorddöntéshez még szükséges két dobás.

A másik listán, amelyen a rájátszásban elért triplák is szerepelnek, Curry egy hónappal korábban döntötte meg Allen csúcsát. Akkor sokkal kisebb volt a felhajtás, a liga az alapszakaszrekord alapján ismerte csak el hivatalosan, ami egyébként már régóta nem volt kérdés: Stephen Curry a triplakirály.

Az NBA kommunikációjának megfelelően New Yorkban kapott óriási ünneplést Curry a teljes csarnoktól, és itt gratulált neki a két korábbi csúcstartó: Allen és a meccsen kommentátorként is dolgozó Reggie Miller.

– Büszke lehetek arra, hogy ezek a dobások segítettek nekünk meccseket nyerni, és hogy elég sokáig tudtam szórni a triplákat ahhoz, hogy megdöntsem Ray Allen csúcsát. Remélem, olyan magas számig jutok el, amit senki sem fog tudni elérni – mondta Curry, aki az alapszakaszlistán 2977 sikeres triplával áll, azaz hamarosan a 3000 elérését is megünnepelheti.

Ahogy a korábbi rekorddöntésnél, most is elmondható, hogy Currynek sokkal kevesebb meccsre volt szüksége, mint a korábbi triplakirályoknak: Allen 1300 alapszakasz-mérkőzéssel fejezte be karrierjét, Currynek a Knicks elleni mindössze a 789. találkozója volt. Edzője az immár minden szinten csúcstartó kosaras játékra gyakorolt hatását emelte ki.

– 82 triplakísérletet láttunk ma, ami jól mutatja, milyen komoly hatást gyakorolt Steph a ligára. Megváltoztatta a játékot – hangsúlyozta Steve Kerr.

A Warriors a győzelmet is megszerezte a rekord éjszakáján, a 105-96-os sikerrel immár 23-5 a csapat mérlege, a legjobb az egész ligában.

Borítókép: Curry már eleresztette a csúcsdöntést érő dobást (Fotó: New York Post/Charles Wenzelberg)