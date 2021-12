Különböző magyarázatokkal álltak elő a játékosok a kiütés után

A világbajnokság a sorozatterhelésről szól: a magyar válogatott december másodika óta minden másnap játszott, 2-án Szlovákia, 4-én Csehország, 6-án Németország, 8-án Dánia ellen. Várható volt, hogy előbb-utóbb bekövetkezik egy holtpont a csapat játékában, és az erőnlét jelentősége felértékelődik. Bordás Réka szerint a negyedik meccsre kijött a fáradtság a játékosokon. A Debrecen beállója legalábbis ezzel magyarázta a tényt, hogy ami majdnem sikerült a németek ellen, az miért nem jött össze a dánokkal szemben. – Úgy mentünk ki a szünet után, hogy nincs semmi baj, nem kell törődnünk az eredménnyel. A németek ellen majdnem sikerült fordítanunk, most is megpróbáljuk. De nem sikerült. Most jött ki rajtunk a fáradtság – mondta a vb-újonc játékos.

Vámos Petra, a magyar válogatott legtöbbet foglalkoztatott játékosa ezzel szemben azt állítja, hogy egyáltalán nem szabad a fáradtságra fogni a 30-19-es vereséget. – Persze, hogy fáradtak voltunk, de a többi csapat ugyanezt elmondhatja magáról egy sorozatterhelés közepén. Nem szabad ezzel takaróznunk – mondta a 21 éves irányító.

Háfra Noémi új szempontot fogalmazott meg. – Ez volt a negyedik meccsünk, mondhatnám, hogy fáradtak vagyunk, hiszen nekünk nem volt olyan könnyű a csoportunk, mint a dánoké. De mindegy, igazából az a fura, hogy a dánok semmivel sem leptek meg minket. Az elején felvettük a lassú tempójukat, és ez megzavart minket – értékelt a junior világbajnok balátlövő, aki az első két meccs lendülete után visszaesett. Háfrát nem, Bordást viszont valamilyen szinten meglepte a dánok játéka, de részletekbe nem akart bocsátkozni.

Kácsor Gréta szerint teljesen egyértelmű, hogy min múlott a megsemmisítő vereség: a védekezésen. – Nagyon akartunk, azt hiszem, ez látszott a pályán, de védekezésben nem volt elég megállító faltunk, és ezzel nehéz helyzetbe hoztuk a kapusokat. Az első tizenöt perc kivételével nem volt rendben a védekezésünk – mondta a váci átlövő.

Legalább abban egyetértés van a játékosok között, hogy a következő, pontosabban a hátralevő két meccsen, pénteken Kongó, vasárnap Dél-Korea ellen csak a győzelem az elfogadható.

Borítókép: Kácsor Gréta a védekezést kritizálta (Fotó: MTI/Illyés Tibor)