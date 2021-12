Semmilyen feladat nem ijeszti meg a sikeres beugrót

Az NB I őszi idényének pozitív meglepetése vitán felül a Kisvárda szereplése volt. A csapat november elején vezette a tabellát, ekkor azonban két nagy pofon érte egymás után. A Ferencváros elleni 4-0-s vereség után derült ki, hogy a nyáron érkezett sikeredzőt, João Janeirót kivásárolta szerződéséből a DAC. A Kisvárda házon belül talált átmeneti megoldást: az utolsó öt őszi fordulóra előléptette az addigi másodedzőt, Erős Gábort.

– A Fradi elleni vereség nem viselte meg nagyon a csapatot, 1-0-s hátrányban kaptunk egy vitatható piros lapot, csak ezután lett belőle aránylag csúnya vereség, de szó sem volt gödörről. Az edzőváltást is profi módon kezelték a játékosok, én pedig tudtam ott folytatni a munkát, ahol Joãóval abbahagytuk – idézte fel lapunknak a váltás körülményeit Erős Gábor.

A váratlanul jó szereplésnek nem mindenki örül: a korábbi MLSZ-elnök, Kisteleki István szerint nem jó hír a magyar futballnak, hogy a Kisvárda sok légióssal éri el eredményeit, az alapcsapatból mindössze Dombó Dávid és Ötvös Bence hazai játékos. Erős személyében viszont a csapat saját nevelésű edzővel rendelkezik.

– Amikor 2014-ben Kisvárdára kerültem, azonnal jeleztem Révész Attila sportigazgatónak az edzői ambícióimat. Ekkor még nem volt képesítésem, de elkezdhettem az U17-es és az U19-es csapattal dolgozni. A sportigazgatót sokszor érik kritikák, de töretlenül vezeti a klubot az általa megálmodott úton. Hét éve a harmadosztályba érkeztem, ma már az élvonalban sem legyint senki a Kisvárdára.

Erős Gábor 2017-ben hagyott fel az aktív labdarúgással, a Kisvárda stábjának azonban azóta is tagja, Janeiro előtt dolgozott már Kondás Elemérrel, Dajka Lászlóval, Miriuta Lászlóval, Bódog Tamással és Supka Attilával is. A névsor megmutatja, hogy sok szakembertől tanulhatott, másrészt viszont jelzi, hogy Kisvárdán gyakori az edzőváltás, ami nyomást helyezhetett Erősre is.

– Volt, hogy a szívem a torkomban dobogott, hiszen immár enyém volt a felelősség. Nem volt könnyű megfelelni az elvárásoknak, de szerencsére sikerült, veretlenül zártuk ezt a sorozatot, és sok örömöt okoztunk a szurkolóinknak. Óriási élmény volt az öt mérkőzés, örömmel tölt el a játékosokkal és a stábtagokkal végzett közös munka.

Erős megbízott edzői időszakát külön nem értékelték a klubnál, a számolgatás viszont elkezdődött. A Kisvárda 34 ponttal zárta az idény őszi felét, a mostani, harminchárom fordulós lebonyolítás bevezetése óta a 40 pont mindig elég volt a bennmaradáshoz, míg 56 ponttal valamennyi kiírásban oda lehetett érni a dobogóra. Utóbbi eléréséhez is elég lenne 22 pont az együttestől a tavasszal megszerezhető 48-ból, de az éremszerzés továbbra sem elvárás a klubnál.

– Nem szeretnénk nagy terhet helyezni a játékosokra, továbbra is kis lépésekben akarunk előrelépni, fejlődni. Az idény előtt a célkitűzés a stabil bennmaradás volt, hogy ne az utolsó pillanatban kelljen remegni és számolgatni. Tudjuk, hogy milyen erőt képvisel a csapatunk, de tavasszal is hétről hétre készülünk majd, aztán meglátjuk, mindez mire lesz elegendő.

Az még nem dőlt el, hogy ebben a tavaszi szereplésben milyen szerepe lesz Erős Gábornak, a korábban a klubbal hírbe hozott Adrian Mutu minden bizonnyal román szövetségi kapitány lesz. Erős a teljesítménye alapján maradhatna, viszont egyelőre nincs meg a megfelelő edzői papírja ahhoz, hogy hivatalosan vezetőedzőként dolgozhasson az élvonalban. Igaz, láttunk már arra példát az NB I-ben, hogy ezt az akadályt áthidalta egy-egy csapat: idén a DVSC-nél Huszti Szabolcs csak papíron volt Toldi Gábor asszisztense, mielőtt mindkettejüknek távozniuk kellett a gyenge szereplés miatt.

– Egyelőre várom a fejleményeket. Régóta vagyok a klubnál, sok pozíciót betöltöttem, semmilyen feladattól nem fogok megijedni. Ha újra valakinek a munkáját kell segítenem, azt is ugyanolyan örömmel fogom tenni, ahogy eddig – szögezte le Erős Gábor.

Borítókép: Erős Gábor öt meccsen veretlen maradt megbízott vezetőedzőként (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)