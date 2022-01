Djokovics gálázni ment, miközben tudta, hogy koronavírusos?

Mint arról korábban beszámoltunk, az év első Grand Slam-tornája miatt szerdán Ausztráliába érkezett Novak Djokovics vízumkérelmét elutasították a szigetországi hatóságok, így a szerb teniszező előbb hosszú órákon keresztül a repülőtéren rostokolt, majd a Park Hotelbe került, ahol azokat a bevándorlókat is őrizetben tartják, akiknek megtagadják a beutazásukat az országba, esetleg kitoloncolásukra várnak.

A világelső azért tartózkodik a szálláshelyen, mivel az ügyvédei fellebbezést nyújtottak be az ellene született döntés miatt. Djokovics kérelmét első körben azért utasították el, mert a 34 éves klasszis nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani, hogy jogszerű-e az orvosi mentessége a koronavírus elleni védőoltás beadása alól.

Nos, a legújabb fejlemények szerint a szerb jogi képviselői azzal érvelnek, Djokovics másodszor is átesett a koronavírus-fertőzésen, méghozzá december közepén, állítják, a hússzoros Grand Slam-győztes 16-án kapta meg a pozitív teszteredményt. Érvelésük viszont két okból is sántít, egyrészt az Australian Open szervezőinél december 10-ig lehetett kérvényezni az oltási kötelezettség alóli mentességet – a teniszező ügyvédei előzetesen nem tudhatták, hogy védencük a későbbiekben megfertőződik, más indokkal kellett benyújtaniuk az eredeti kérelmüket. Másrészt Djokovics a teszt eredményének megérkezése napján és másnap is részt vett egy-egy nyilvános eseményen.

Az angol Daily Mail felidézte, a világelső előbb a szerb posta rendezvényén jelent meg, amelyet az ő tiszteletére tartottak, mivel bélyeget adtak ki az alakjával. December 17-én pedig a Belgrádi Tenisz-szövetség év végi díjátadó gáláján mutatkozott – ha a jogi képviselőinek állításai igazak, akkor már annak tudatában, hogy vírustesztje pozitív eredményt hozott. A tizedik melbourne-i sikerére hajtó teniszező ennek ellenére beszédet mondott és gyermekekkel is fényképezkedett az eseményen:

Novak Djokovics meghallgatására hétfőn kerülhet sor, addig a hotelben kell maradnia. Ő és támogatói nemcsak a vele szembeni eljárás miatt elégedetlenkednek (Belgrádban és Melbourne-ben is tüntetéseket tartottak, hogy a világelső szabadon bocsátását követeljék), hanem a szerb teniszező a szálláshelye miatt is panaszkodik, ahol – képek tanúsága szerint – penészes és kukacos ételeket szolgálnak fel, és a szobákban a bogarak is gyakori vendégek. Djokovics ezért azt kérte, helyezzék őt át egy külön, bérelt lakásba, emellett biztosítsanak számára edzőpályát és saját szakácsot, hogy formában tudja magát tartani a melbourne-i tornára. A hatóságok azonban elutasították a kérelmét, mondván, az országban mindenkire ugyanazok a törvények vonatkoznak.

Az Australian Open január 17-én rajtol el, addig így vagy úgy pont kerül a huzavona végére.

Borítókép: Novak Djokovics (középen) a Belgrádi Tenisz-szövetség gáláján (Forrás: Facebook.com/Teniskisavezbeograda)