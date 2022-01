Igazi bomba üzlet előtt áll a játékospiacon nagyon aktív MTK

Alaposan belekezdett az MTK: az újévi hétvégét követően naponta jelentett, illetve jelent be változást a keretében. Ez a változás érkezőket és távozókat is jelent, azaz a klub valóban roppant aktívvá vált a játékospiacon. Polyák Balázs sportigazgató lapunknak azt mondta, hogy a tárgyalások sorozata már az őszi idény végén elkezdődött, az ünnepek idején is töretlenül zajlott, és ennek az eredménye a sok bejelentés már rögtön az év elején.

– Az ősszel már láttuk, hogy szükség lesz változásokra. Nemcsak a képességek miatt, hanem a mentális frissítés okán is, a játékosoknak kellett az új motiváció, a versenyhelyzet megteremtése. Emellett rádöbbentem, hogy a pályán más a tekintélyük a játékvezetők szemében is a húsz-huszonegy éves fiataloknak és más a tapasztalt, idősebb futballistáknak, márpedig nálunk Kanta József és Pintér Ádám visszavonulása után szinte csak az előbbiek maradtak. A háromszoros válogatott, harmincegy éves Futács Márkót például a tudása mellett ezért is csábítottuk hozzánk az Olimpija Ljubljanától.

Ha egy érkezőről esett szó, maradjunk is ennél a kategóriánál! A 33 esztendős Szakály Dénes a vezetőedző, Márton Gábor kérésére jött el Siófokról, ő lesz a legidősebb mezőnyjátékos. Három új légiósa is lesz az MTK-nak, a szlovák Andrej Kadlec a Szered labdarúgójaként tavaly helyet kapott a Fortuna Liga álomcsapatában, az ugyancsak szlovák, 22 éves zsolnai Branislav Sluka két évvel ezelőtt már szerepelt a felnőttválogatott keretében is – ő opciós vételi joggal kölcsönben lesz a tavasszal a klub játékosa –, a harmadik pedig az az északmacedón Sztefan Szpirovszki, aki 2017–2019-ig a Ferencvárosban szerzett nevet magának.

BRANISLAV SLUKA EGYIK GÓLJA AZ ÖTÖDIK LEGSZEBB LETT AUGUSZTUSBAN

Mindez nem jelenti a légiósok számának a növekedését, ugyanis az MTK elköszönt három külföldi futballistájától, a portugál Tiago Ferreirától, a szerb Szrdjan Dimitrovtól, tegnap pedig megegyezett a görög Volosz együttesével a finn Nikolai Alho átigazolásáról. Sőt a klub nagyon komoly, egymillió eurót is meghaladó ajánlatot kapott és utasított el északmacedón csatáráért, Bojan Miovszkiért. A 22 éves futballista az őszi idényben a tétmeccseken kilenc gólt szerzett és három gólpasszt is adott, bemutatkozhatott hazája válogatottjában, és így több neves klub is szemet vetett rá. Polyák Balázs azonban jelezte, a nyárig megtartják Miovszkit, ami érthető, hiszen a csapatnak a kiesés elkerülése érdekében nagy szüksége lesz rá.

– Igazságtalanok azok a reakciók, hogy mi a légiósokkal hűtlenné válunk saját magunkhoz. A magyarok játékperceiben az MTK a negyedik volt az ősszel, a huszonegy éven aluliak esetében pedig ez háromezer perc, ami magasan kiemelkedik a mezőnyből. Légiósok elmennek, jönnek is, zömmel fiatalok, de a keret többségét húsz év körüli magyarok alkotják.

Közülük pedig a legtöbb szó az utóbbi hónapokban Vancsa Zalánról esett. Ő 16 esztendősen debütált az NB I-ben, az ősszel az UEFA Ifjúsági Ligában négy mérkőzésen öt gólt és négy gólpasszt jegyzett, nem csoda, hogy a hírek szerint Premier League-szintű klubok is felfigyeltek rá. A legfrissebb információ arról szól, hogy a Manchester Cityt is működtető City Football Group szeretné a leginkább megszerezni a fiatal csatár játékjogát, az átigazolási ügyében előrehaladott tárgyalások zajlanak, és jó eséllyel a téli átigazolási időszakban megegyezés is születhet az ügyében.

Lapunk kérdésre Polyák Balázs mindezt megerősítette, szerinte a hét végére, legkésőbb a következő elejére valóban létrejöhet a megállapodás Vancsa Zalánról, és ahogy ő fogalmazott, magyar futballistát még sohasem vittek el annyi pénzért Magyarországról, mint amennyiről most szó van.

Azaz az ügyben hamarosan bejelentés várható.

Borítókép: Vancsa Zalán a jelek szerint nagy kihívás előtt áll. Fotó: Mtkbudapest.hu