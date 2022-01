Két oltás vagy huszonegy napos karantén

– A pekingi szervezők a Tokióban megismert legtöbb intézkedést beépítették a maguk rendszerébe, de azért akadnak különbségek, jellemzően a nagyobb szigor felé elmozdulva – szögezte le elöljáróban Tor Tamás. – A legfontosabb különbség, hogy Japánban még nem követelték meg a koronavírus elleni oltást, Kínában viszont már igen. Minden Pekingbe készülő sportolónak, csapattagnak, hivatalos akkreditált személynek, így újságírónak is kötelezően igazolnia kell, hogy felvett két egyfázisú vagy egy darab kétfázisú oltást, ellenkező esetben huszonegy napos karanténba kell vonulnia a pekingi megérkezést követően.

A Magyar Olimpiai Bizottság saját hatáskörben három oltás felvételét írta elő, a harmadik alól az orvosi bizottság adhat felmentést szigorú szabályok szerint, leegyszerűsítve akkor, ha valaki a közelmúltban átesett a fertőzésen vagy magas az antitestszáma. Persze lehetnek speciális esetek is, miként arra Tor Tamás is felhívta a figyelmet. Indokolt esetben egy orvosi szakértői testület adhat felmentést az oltás alól, s akkor nem kötelező a huszonegy napos karantén.

A kiutazás előtt hasonló protokollt várnak el a kínaiak, mint a japánok. A sportolóknak tizennégy nappal az indulás előtt már el kell kezdeniük az egészségügyi adatok – testhőmérséklet, közérzet, kontaktesetek – felvitelét az úgynevezett egészségügyi ellenőrző rendszerbe. Öt nappal a kiutazás előtt szigorodnak a követelmények, az edzéseket leszámítva lényegében karanténba kell vonulni. Ahhoz, hogy valaki felszállhasson a Pekingbe tartó repülőgépre, rendelkeznie kell továbbá két (96, illetve 72 órán belül elvégzett) negatív eredményű PCR-teszttel. Közbevethetjük, hogy aki a kiutazáshoz képest harminc napon belül gyógyult fel a betegségből, az csak két negatív eredménnyel igazolhatja a gyógyulását. Kína a nagykövetségen keresztül azt is megszabja, hogy a PCR-teszteket melyik laborban kell elvégezni, sőt a nagykövetségnek jóvá kell hagynia az egészségügyi igazolásokat.

Borítókép: A biztonság Pekingben is mindennél fontosabb (Fotó: Koti Kakaoka)

A biztonságot szolgálja az a rendelkezés is, miszerint az olimpiára nem lehet kereskedelmi járatokon beutazni, a szervezőbizottság külön olimpiai járatok indításáról állapodott meg kiszemelt légitársaságokkal a világ több, helyesebben néhány pontjáról.

A repülőút a tokiói esetek alapján így is tartogat kockázatot. Ha valakiről kiderül, hogy a repülőn kapcsolatba került pozitív mintát produkáló személlyel, azaz a repülőn az illetővel azonos vagy az előtte és mögötte lévő két sorban utazott, azt elkülönítik, egy héten keresztül naponta kétszer tesztelik, és zárt térben szintén csak elkülönítetten edzhet.

Nem véletlenül nem tértünk ki arra, mi az eljárásrend abban az esetben, ha Pekingben valakinek pozitív eredményt hoz az egyébként napi rendszerességgel elvégzendő PCR-tesztje. Miként Tor Tamás megjegyezte, erre nézve még a MOB is várja a pontos rendelkezéseket. Erre kicsi az esély, hiszen az olimpián kötelező a maszkviselés, de azért nem zárható ki, mert például az olimpiai faluban mindenki ugyanott étkezik, igaz, plexivel elválasztott helyeken.

A téli olimpia természetesen buborékban zajlik majd, a résztvevők csak a megadott helyszínek között közlekedhetnek, s ezt a szervezők nem bízzák egyéni belátásra: csak hivatalos sofőr vezette járművön lehet közlekedni.

Falanszter? Igen, talán az. Ám valamit valamiért. Téli olimpiát is csak négyévente rendeznek, a koronavírus jelképezte banánhéjon senki sem szeretne elcsúszni. Tor Tamás is amondó, bármennyire is szigorúak a szabályok, azok végeredményben a sportolók érdekeit szolgálják, így személy szerint nem is tart attól, hogy a járvány veszélybe sodorná az olimpia megrendezését.