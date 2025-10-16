Elhunyt a Videoton UEFA-kupa menetelésének az egyik hőse

A Videotonnal két bajnoki bronzérmet (1984, 1985) szerző, Magyar Népköztársasági Kupa-döntős (1982) futballista – aki csatárként és középpályásként is bevethető volt – a Szent György Egyetemi Oktató Kórház csákvári intézményében halt meg – számolt be róla csütörtökön több székesfehérvári oldal, a Media24, az Fmc, a Feol, a Székesfehérvár Portál, valamint a klub közösségi oldala. Július közepén súlyos tüdőgyulladással került a fehérvári kórház pulmonológiai osztályára, ahol szeptember közepéig ápolták, majd ellátását a csákvári intézményben folytatták. Kezelése során a teljes tüdőre kiterjedő súlyos gyulladás mellé trombózis is társult az egyik lábában.

Novath György az UEFA Kupa-döntő évfordulóján Cser-Palkovics Andrástól vehetett át emlékképet (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

Novath György tizenkét éven keresztül futballozott a Videotonban, az NB I-ben 1978-ban mutatkozott be, a magyar élvonalban pedig kizárólag a fehérváriaknál játszott, s összesen 255 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. A Videoton az 1984/85-ös idényben a döntőig menetelt az UEFA-kupában, a Real Madrid elleni első mérkőzésen (0-3) végig a pályán volt, az idegenben 1-0-ra megnyert visszavágón pedig a kezdőcsapat tagjaként 51 percet kapott.

Temetéséről később intézkednek.