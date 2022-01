Két út vezethet el minket a célig, az egyiket már ismerjük

Kay Smits nevét egy életre megjegyeztük. A holland férfi-kézilabdaválogatott átlövője nem csak a magyarok ellen játszott ellenállhatatlanul, vasárnap 13 gólt dobott Izlandnak. Ő vezényelte a holland feltámadást a magyar–portugál meccshez hasonlóan szintén rendkívül kiélezett végjátékban. Hollandia végül nem tette meg azt a szívességet, hogy három vagy annál több góllal kapjon ki Izlandtól, a 29-28-as veresége magyar szempontból nem kedvező.

A nagyobb gólkülönbségű izlandi győzelemmel valamivel kecsegtetőbb lenne a helyzet, a magyar válogatottat három góllal legyőző hollandok gólkülönbsége azonban nem ment át a negatív tartományba, továbbra is több szerzett, mint kapott góllal állnak. S hogy miért érdekes ez? Ha az Európa-bajnokság B csoportjának utolsó fordulójában a magyar válogatott legyőzné Izlandot, Hollandia pedig a pont nélkül álló Portugáliát, akkor a három, egyaránt négypontos csapat között a gólkülönbség rangsorol. Ezért lett volna jó, ha a Magdeburg jobbátlövője nem fog ki jó napot, és Hollandia nem ússza meg öt vagy hat gól alatt a vereséggel a vasárnap esti meccsen.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Így azonban kitisztult a kép: abban az esetben juthat tovább a magyar válogatott, ha ma legalább három góllal legyőzi a két kör után százszázalékos teljesítménnyel csoportelső Izlandot, szerencsés esetben még a döntetlen is nyerő lehet, de csak akkor, ha Portugália legyőzi Hollandiát. Itt tartunk most. Természetesen a magyar válogatott tagjai is tisztában vannak az összes lehetséges forgatókönyvvel. A portugálok elleni 31-30-ra megnyert meccs hőse, a győztes gólt szerző Máthé Dominik a tőle megszokott gyakorlatias megközelítéssel rukkolt elő:

– Nem kezdhetünk olyan rosszul, mint Hollandia és Portugália ellen – mondta a tegnapi sajtófélórán a válogatott jobbátlövője. – Fel kell idéznünk a két évvel ezelőtti élményeinket, amikor a svédországi Európa-bajnokságon találkoztunk Izlanddal: a szünetben még ők vezettek három góllal, végül mi nyertünk hattal, 24-18-ra.

Fotó: Mirkó István

Ugyanezen a nyomvonalon haladt Lékai Máté is. Mellesleg az irányító sérülés miatt nem játszott a tavalyelőtti osztrák, svéd, dán közös rendezésű Eb-n, de emlékszik a 24-18-as magyar győzelemre.

– Arra a meccsre alapozhatunk, főleg akkor, ha Mikler Roland meg tudja ismételni a tavalyelőtti teljesítményét, amikor mindössze hat gólt kapott a második félidőben – mondta Lékai. Már csak mi tesszük hozzá, hogy azon a bizonyos találkozón Bánhidi Bence nyolc gólt dobott, a vasárnapi bicegését elnézve nincsen sok esély a mai játékára.

Az ő távollétében némileg módosulhat a taktika, a beálló megjátszására épülő „spanyolos” stílus helyett szó szerint szélesedhet a válogatott taktikai repertoárja: a szélsők foglalkoztatásával is megbontható az izlandi védelem.

Gulyás István szövetségi kapitány elárulta: leporolta a két évvel ezelőtti jegyzeteit, de azóta mindkét csapat összetétele és némileg a játéka is változott, így nehéz messzemenő következtetéseket levonni a 2020-as sikerből. Azt azonban megjegyezte, hogy ha a csapata két-három góllal vezet, azt nem szabad kiengednie a kezéből. Többé nem fordulhat elő, hogy csak úgy visszaengedje a meccsbe az ellenfelét a magyar válogatott, mint tette azt Portugália ellen.

Erre csak annyit tudunk mondani, hogy előbb legyen meg a háromgólos előny. Ez tartson ki a lefújásig, és legyen meg a továbbjutás! Utána már senkit sem fog érdekelni, hogy a holland nehéztüzér, Kay Smits hány gólt dob a portugáloknak.

A csoport állása: 1. Izland 4 pont, 2. Hollandia 2 (59-57), 3. Magyarország 2 (59-61), 4. Portugália 0. A mai párosítás: Magyarország–Izland 18.00, Portugália–Hollandia 20.30. Mindkét mérkőzést közvetíti az M4 Sport.

Borítókép: Mikler Roland fantasztikusan védett a malmői Eb-n (Fotó: MKSZ)