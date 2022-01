Novak Djokovics inspirációt adott, így két tűz közé került

Félix Auger-Aliassime tavaly játszhatott először Grand Slam-elődöntőt, a US Openen azonban a későbbi győztes Danyiil Medvegyev ellen nem volt esélye a fináléba jutásra (6:4, 7:5, 6:2). Az orosztól idén, az ATP-kupán még simábban kapott ki (6:4, 6:0), ennek tudatában a huszonegy éves kanadai semmiképpen sem számított esélyesnek, amikor felment a pályára a Medvegyev elleni Australian Open-negyeddöntőre.

Az első szettben 5:5-nél Medvegyev kettős hibával elveszítette az adogatását. Fogadóként passzív játékra váltott, ez a húzás pedig átmenetileg bejött: Auger-Aliassime négy tenyerest is elrontott. A tie breakben viszont újabb két kettős hibát ütött az orosz, s hátrányba került.

A passzív játékból azonban Medvegyev nem tudott előretörni, és elveszítette a második játszmát is. Djokovics emlékezetes hazaküldése után az orosz volt a torna legmagasabban rangsorolt játékosa, ráadásul úgy kezdte az Australian Opent, hogy tornagyőzelemmel a világelsőséget is elvehetné a pontjait megvédeni képtelen szerbtől. (Az Australian Opent tavaly februárban rendezték, az eltolt versenynaptár a pontok megvédésének időpontját is befolyásolja. Az előzés csak hetekkel a Grand Slam-torna után lenne hivatalos, ám a versenynaptárt ismerve elkerülhetetlenné válna.)

Az első két szettet Auger-Aliassime nyerte (Fotó: AFP/Aaron Francis)

Az esély megtartásához kétszettes hátrányból kellett fordítania az orosznak az egyre magabiztosabbnak látszó Auger-Aliassime ellen. A kanadai sokkal hatékonyabb volt a második adogatása mögött, mint a torna korábbi szakaszában, és úgy tűnt, irányítása alatt tartja a mérkőzést.

A harmadik játszmában mindkét játékos végig hozta az adogatását, Auger-Aliassime már a továbbjutásért játszhatta a tie breaket. Ott azonban sokat hibázott, és az sem segített rajta, hogy Medvegyev 2–1-es vezetésénél eleredt az eső: a tető behúzása után az orosz megnyerte a szettet, és megmenekült, s a szépítés mellett bízhatott abban is, hogy a szett második felére játéka színvonalában is felzárkózott ellenfele mellé.

A negyedik játszmában is sorra hozták az adogatójátékaikat, 5:4-nél azonban Medvegyev kettős hibával meccslabdához juttatta ellenfelét. Valós esélye azonban nem volt Auger-Aliassime-nek a következő pontokban. Sőt egy játékkal később az orosz breakelt, és ki is harcolta a döntő játszmát.

Az ötödik szettben Auger-Aliassime előtt adódtak az első breaklehetőségek, de a kanadai nem élt ezekkel, ő maga ellenben kettős hibával elveszítette saját adogatójátékát. 4:3-as hátrányban eljutott még breaklabdáig Auger-Aliassime, de Medvegyev ásszal hárított, s megnyerte a mérkőzést.

S amikor Medvegyevet a fordítás után megkérdezték, mi segített felállnia, csak annyit felelt:

– Tudom, hogy nem leszek népszerű ezzel, de arra gondoltam: vajon mit tenne most Novak?

Djokovics lelkének jóleshetett a megjegyzés, viszont tovább aggódhat a világranglistás pozíciójának elveszítése miatt, ráadásul más fronton is tehetetlenül figyel: Rafael Nadalt már csak három játékos akadályozhatja meg a csúcsot jelentő huszonegyedik Grand Slam-sikerben. S ha Nadal–Medvegyev döntő lesz Melbourne-ben, akkor mindkettő vereségét nem tudja kiszurkolni a szerb.

Australian Open, negyeddöntő: Medvegyev (orosz, 2.)–Auger-Aliassime (kanadai, 9.) 6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4

Borítókép: Danyiil Medvegyev (Fotó: AFP/Paul Crock)