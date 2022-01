Újabb történelmi szereplést jósolnak Magyarországnak

Február 4-én kezdődik a téli olimpia Pekingben. Magyar érmet reálisan egyetlen sportágban, rövidpályás gyorskorcsolyában remélhetünk, ott viszont akár több dobogós hely is összejöhet. A férfi váltó címvédőként várja az ötkarikás játékokat, az olimpiai műsorban debütáló vegyes váltóban is éremesélyes a magyar egység, míg egyéniben Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang és Krueger John-Henry is ért el dobogós helyezést az olimpiai kvalifikációs vk-sorozatban.

A Gracenote korábban úgy számolt, hogy a 2018-as, történelmi első magyar téli olimpiai aranyat idén februárban újabb követheti, a legfrissebb jóslatban viszont nem szerepel magyar győzelem. Ugyanakkor a szerdán nyilvánosságra hozott becslésben szereplő két ezüst- és egy bronzérem is történelmi lenne: a magyar küldöttség eddig még egyetlen téli olimpiáról sem távozott egynél több dobogós eredménnyel.

Nem meglepő, hogy a szervezet norvég dominanciát vár az olimpiára: az északi országnak huszonkét aranyérmet és negyvenöt dobogós helyet jósol a Gracenote. Mindkettő új csúcs lenne: Norvégia 2018-ban, Phjongcshangban rekordbeállítást jelentő tizennégy arannyal és csúcsdöntést érő harminckilenc éremmel zárt az éremtáblázat élén. Igaz, Dél-Koreában a második helyezett Németország is tizennégy bajnoki címmel zárt.

Borítókép: a Liu testvérek éremesélyekkel utaznak Pekingbe (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)