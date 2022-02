Finoman odaszúrt a magyar szövetségnek a síző

– Végre itt vagyok sok év edzés és kemény munka után – ezzel a szöveggel osztott meg képeket az olimpiai megnyitóról közösségi oldalán Szőllős Barnabás. Az alpesi síző 2016-ban hetedik helyet szerzett Magyarországnak az lillehammeri ifjúsági játékokon műlesiklásban, és annak köszönhetően, hogy hazánk csapata részt vehetett a sportág első olimpiai csapatversenyén Phjongcshangban, akár a felnőtt ötkarikás debütálásra is lehetett volna esélye.

A Magyar Síszövetség azonban 2017-ben nem megfelelő sportorvosi engedéllyel való versenyzés miatt kilenc hónapra eltiltotta Barnabást, valamint bátyját, Benjamint is, ezzel lényegében elvéve tőlük a phjongcshangi indulás lehetőségét. A magyar csapatba Kékesi Márton mellett a Horvátországból honosított veterán, Samsal Dalibor került be, a Szőllős testvérek pedig a szövetséggel megromlott kapcsolatuk miatt, apjuk kettős állampolgárságát kihasználva Izrael színeiben versenyeztek tovább.

Pekingben Barnabás és húga, Noa – aki 2020-ban már Izraelnek szerzett ifjúsági olimpiai érmeket – is olimpikon lett a felnőttek között, sőt, a huszonhárom éves Barnabás történelmet írt: hatodik helyen zárta a csütörtöki kombinációt, ezzel beállította Izrael legjobb helyezését téli olimpián. S bár Magyarország büszkélkedhet néhány éremmel is a téli játékokról, havas sportágban nekünk továbbra is Miklós Edit 2014-ben, lesiklásban elért hetedik helye maradt a csúcs.

Szőllős tegnap az első futamot, a lesiklást tizenegyedik helyen zárta, míg műlesiklásban csak az aranyérmes Johannes Strolz teljesített nála jobban. Tény, a többi alpesi versenyszámhoz képest kisebb, mindössze huszonhét fős mezőny is segítette a magyar–izraeli síző jó szereplését, ám eredménye értékét jól jelzi, hogy valódi sínemzetek – Ausztria, Kanada, Olaszország – célig eljutott képviselőit is megelőzte, köztük a szám korábbi vb-ezüstérmesét, Christof Innerhofert.

– Ez sokkal jobb, mint amire számítottam. A top 15-ben bíztam, ami a tavalyi cortinai világbajnokságon is összejött. Jó volt a műlesiklóformám a szezonban, ennél többet nem is kívánhattam volna – mondta a verseny után Szőllős, akit arról is megkérdeztek, mit jelenthet az eredménye az izraeli sísport számára. A mi szempontunkból fájó volt a válasza.

– Büszke vagyok, hogy Izraelt képviselhetem. Azt hiszem, boldoggá tettem a szurkolókat és a családomat. Megmutattam, hogy gyorsan tudok síelni – szögezte le a magyar születésű síző.

Utolsó mondatába nem nehéz belehallani a burkolt üzenetet.

