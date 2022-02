Fordult a kocka, ezúttal a Dortmund rabolta ki a Bayern Münchent

A Bayern nem akarta elengedni Sülét, szeretett volna szerződést hosszabbítani a 26 éves játékossal, aki azonban inkább a váltás mellett döntött. – Az egyeztetés hosszúra nyúlt, és Süle úgy döntött, nem fogadja el a végső ajánlatunkat – nyelte le a keserű pirulát Oliver Kahn, a bajorok ügyvezetője.

Süle 2017-ben a Hoffenheimtől, húszmillió euró ellenében igazolt a Bayernhez, amelyben a teljesítménye hullámzó volt, de 159 meccsen így is pályára lépett, és tagja volt a 2020-ban minden lehetséges trófeát, köztük a Bajnokok Ligáját is megnyerő együttesnek.

A 37-szeres német válogatott védő klubváltása azért pikáns, mert a Bayern és a Dortmund ősi riválisok, eddig ráadásul inkább az volt a jellemző, hogy a tehetősebb bajorok csábították el a Dortmund legjobbjait.

Emlékezetes, 2013-ban a két csapat egymás elleni BL-döntője előtt jelentették be, hogy Mario Götze 37 millió euróért Dortmundból a Bayernhez igazol. Egy évvel később ugyanígy tett Robert Lewandowski is, aki azonban ráadásul ingyen költözött Münchenben, hiszen Süle mostani esetéhez hasonlóan lejárt a szerződése. 2016-ban pedig Mats Hummelset is elvitte a Bayern Dortmundból, igaz, érte fizettek rendesen, 38 millió eurót.

Most fordult a kocka, és a Dortmund igazolt a Bayerntől, ráadásul olyan játékost, akit a bajorok nem akartak elengedni, és még csak nem is kell fizetni érte. Süle négy évre szóló szerződést írt alá új csapatával, amelyhez a nyáron csatlakozik.

Borítókép: Niklas Süle a német válogatott mezében (Fotó: Twitter/Borussia Dortmund)