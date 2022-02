Gulácsi: Ez mindig bosszantó. Orbán: ravasz, mint a róka

Összességében azonban látványosan fejlődik a decemberben kinevezett Domenico Tedesco vezetésével a lipcsei együttes, amely immáron a negyedik helyen áll a bajnokságban, igaz, ezt a pozíciót forduló végére elveszítheti.

A hetedik Köln elleni meccset Gulácsi mellett Orbán is végigjátszotta, Szoboszlai Dominik azonban ezúttal is csak csere volt, az utolsó húsz percre szállt be, addigra már el is dőlt a meccs.

A Leipzig honlapja videós összeállítással ünnepelte meg Orbánt, aki még januárban, a Wolfsburg elleni meccsen szerezte a huszadik gólját a klub színeiben, és ezzel védő létére a kilencedik helyen áll a klub ranglistáján, a védők között pedig ő az első.

– Olyan voltam, mint egy róka a tizenhatoson belül, előre tudtam, hová kell futnom – mondta Orbán a Freiburg ellen 2017-ben szerzett góljára, amikor Naby Keita büntetőterületen belülre lőtt labdájára érkezett jó ütemben. Ezzel a találattal lett 2-1 az állás a lipcseieknek, akik végül 4-1-es győzelmet arattak.

Orbán mind a húsz gólja megnézhető az alábbi videóban, amelyben ő maga is kommentárt fűz jó néhány találatához:

A gólösszefoglalóból kitűnik, hogy Orbán a góljai nagy részét fejesből vagy a közeli lövésből szerzi, és mindkettő esetében remek érzékkel érkezik a kapu előterébe. – Sok gól és mindegyiknek megvan a maga története, ami miatt különleges számomra – állapította meg Orbán, aki a legutóbbi, Wolfsburg ellen, januárban szerzett góljára újra előhúzta a kalapból a rókás hasonlatot.

Borítókép: Gulácsi Péter (Fotó: AFP/Tobias Schwarz)