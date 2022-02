Mourinho keményen beszólt, játékosai férfiasságát kritizálta

Az Interrel egykoron bajnokságot és Bajnokok Ligáját nyert José Mourinho kedden tért vissza először ellenfélként korábbi otthonába, a San Siróba. A „hazatérés” viszont korántsem a portugál tréner tervei szerint alakult, ugyanis csapata, az AS Roma Edin Dzeko gólja révén már a második percben hátrányba került. A második félidőben Alexis Sanchez pecsételte meg a fővárosiak sorsát, akik 2-0-s vereségükkel a negyeddöntőben kiestek az Olasz Kupából.

Az idény kezdete előtt vezetőedzőnek kinevezett Mourinhót igencsak feldühítette tanítványai teljesítménye, és az Il Corriere dello Sport beszámolója szerint alaposan kiosztotta őket a találkozó után. Tette mindezt az edzői és az orvosi stáb jelenléte mellett.

– Tudni akarom, hogy miért sz…tátok össze magatokat az első tíz percben. Utána azt is magyarázzátok meg, hogy miért sz…tátok össze magatokat a Milan ellen is az első tíz percben. Ez mindegyikőtökre vonatkozik, egyikőtök sem képez kivételt. Tudni szeretném, miért viselkedtetek kis csapat módjára, ha erős ellenféllel találkoztatok az elmúlt két évben. Ha kicsik vagyunk, a játékvezetők is úgy fognak kezelni minket. Az Inter egy fantasztikus együttes, de ahelyett, hogy ez motiválna benneteket, ti összesz…játok magatokat. A legnagyobb hiányossága egy férfinek az, ha töketlen és nincs jelleme. Féltek a nagy meccsektől? Akkor menjetek a Serie C-be játszani, ahol nincs nyomás, nincsenek bajnokok, nincsenek óriási stadionok. Töketlenek vagytok, és ennél rosszabb dolog nem történhet egy férfivel – nyomatékosította a véleményét az 59 éves Mourinho.

Az AS Roma a bajnokságban sem áll túl fényesen, jelen pillanatban csak a hetedik helyet foglalja el a tabellán, vagyis nincs európai kupaszereplést érő helyen, a listavezető Interrel szemben tizennégy pont a lemaradása. Nem véletlen a portugál edző keserűsége, hiszen a rangadókon különösen lehangoló a Farkasok mérlege, a Serie A legjobb hat csapata közül mindössze az Atalantát sikerült egyszer megvernie az idei évadban:

Lazio–Roma 3-2

Juventus–Roma 1-0

Roma–Napoli 0-0

Roma–AC Milan 1-2

Roma–Inter 0-3

Atalanta–Roma 1-4

AC Milan–Roma 3-1

Roma–Juventus 3-4

Inter–Roma 2-0

Az elmúlt három évtizedben először fordult elő, hogy egy idényen belül a Juventustól, az Intertől és a Milantól is kikapott hazai pályán az AS Roma. A sikertelenség okát pedig Mourinho általában nem magában, sokkal inkább másokban keresi: római munkavállalásának kezdete óta volt, hogy a játékosait és a játékvezetőket is okolta egy-egy vereségért, de összeveszett már a Serie A egy dolgozójával is.

Borítókép: José Mourinho (Fotó: EPA/Angelo Carconi)