Névadóként tért vissza sikerei helyszínére a korábbi elnök

Az MKKSZ elnöksége a közelmúltban döntött úgy, hogy a sportág nagyrabecsülése jeléül a múlt héten 80. születésnapját ünneplő sportvezetőről nevezik el a szövetség otthonát.

A névadó tiszteletére rendezett szerdai táblaavató és születésnapi ünnepségen megjelent a sportág több örökös bajnoka, arany érdemérmese, mesteredzője, olimpiai és világbajnoki érmese, egykori és mai versenyző, az ünnepelt megannyi tisztelője, továbbá Sárfalvi Péter sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár és Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnöke is.

– Adj nevet valaminek, és az életre kel, onnan nem egy lesz a sok közül. Aminek neve van, ahhoz érzelmileg is jobban kötődik az ember. Mi már régóta kötődünk ehhez az épülethez, amit most olyan emberről nevezünk el, aki hitelesen képviseli azt a szellemiséget, mely szerint az együttműködés kifizetődőbb, mint az öncélú győzelemre törekvés – idézi az MKKSZ honlapja Schmidt Gábor köszöntő beszédét. A szövetség jelenlegi elnöke emlékeztetett arra, hogy a székház 1997-től – kezdetben bérleményként működve – Baráth Etele szellemiségét is magán viselve vált a sportág otthonává.

– Bízunk benne, hogy becsülettel tovább tudjuk vinni és tovább tudjuk adni, amit mentorunktól, Baráth Etelétől kaptunk – fogalmazott Schmidt Gábor, majd a névadóval együtt leleplezte a szövetség folyosóján lévő táblát.

A táblaavató után – a Stopper rendezvényhajón – felidézték Baráth Etele pályafutását versenyzői időszakától kezdve sportvezetői tevékenységéig. Korabeli felvételek levetítésével emlékeztek elnöki korszakának kiemelkedő eseményeire, olimpiai és világbajnoki sikerekre, az első, 1998-as szegedi világbajnokságra. A szövetség elnöki posztját 1995 és 2016 között betöltő, a sportág aranykorát és teljes megújulásának időszakát első számú vezetőként levezénylő Baráth Etele regnálása alatt 367 aranyérmet szereztek világversenyeken a magyar sportolók.

Ezen belül az olimpiákon 17, világbajnokságokon 102, Európa-bajnokságokon 111 érmet. Baráth Etele megkapta a sportág legmagasabb elismerését, az arany érdemérmet.

A régi felvételek felidézésekor könny szökött Baráth Etele szemébe, majd meghatottan mondott köszönetet az ünnepségért.

– Az életem három jellemzője összefonódott a kajak-kenuval. Nagycsaládos vagyok, nagyon szeretem a családot, és a kajak-kenu is egy összetartó nagy család. A második, hogy sokra becsülöm a tudást, a tanulást, a folyamatos fejlődést, és a sportágunk is hihetetlen fejlődésen, tanuláson ment keresztül. Végezetül a munka, ugyanis nem elég a tehetség, az embernek dolgoznia is kell! – mondta Baráth Etele, akit a sportág nevében Storcz Botond köszöntött fel ünnepi tortával 80. születésnapja alkalmából.

– Felnőtt pályafutásom és szövetségi kapitányságom összefonódott elnöki korszakoddal, sok közös emlék köt össze minket. A te szellemiségedet viszi tovább a sportág, amely továbbra is számít a segítségedre – mondta a háromszoros olimpiai bajnok szakember.

Borítókép: A korábbi és a jelenlegi elnök, Baráth Etele és Schmidt Gábor leleplezi a táblát (Fotó: MKKSZ)