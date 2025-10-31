Rendkívüli

Orbán Viktor: Az európai vezetők nem érzékelik, hogy a tűzzel játszanak + videó

Európabékeorosz-ukrán háború

„Európa gyenge és ideológiavezérelt”

A szakértők szerint reális esély van Ukrajnában a tűzszünetre, amelyben Budapestnek is szerepe lehet. Az „új Európa” most formálódik, de az átalakuló biztonsági struktúra önmagában is destabilizáló hatású lehet – hangzott el a Magyar Külügyi Intézet és a Danube Institute által szervezett panelbeszélgetésen.

Munkatársunktól
Forrás: Magyar Külügyi Intézet2025. 10. 31. 7:51
Will the War End Soon? – Prospects for Peace in Europe címmel szervezett panelbeszélgetést a Magyar Külügyi Intézet és a Danube Institute Forrás: Magyar Külügyi Intézet
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Will the War End Soon? – Prospects for Peace in Europe címmel szervezett panelbeszélgetést a Magyar Külügyi Intézet és a Danube Institute. A rendezvényen nemzetközileg elismert biztonságpolitikai és külpolitikai szakértők vitatták meg az orosz–ukrán háború lehetséges kimeneteleit, a béke feltételeit és Európa jövőjét.

Az „új Európa” most formálódik, de az átalakuló biztonsági struktúra önmagában is destabilizáló hatású lehet, ha a háború tovább húzódik – hangzott el a panelbeszélgetésen
Az „új Európa” most formálódik, de az átalakuló biztonsági struktúra önmagában is destabilizáló hatású lehet, ha a háború tovább húzódik – hangzott el a panelbeszélgetésen (Fotó: Magyar Külügyi Intézet)

A résztvevők a következő kérdésekre is keresték a választ: vajon a jelenlegi geopolitikai helyzet közelebb viszi-e Európát a békéhez, és milyen szerepet játszhat ebben Magyarország és a nemzetközi diplomácia.

„Reális esély van tűzszünetre, amelyben Budapestnek is szerepe lehet – fogalmazott Demkó Attila a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet Stratégiai jövők programjának vezetője – a kérdés az, hogy ez a tűzszünet tartós békéhez vezet-e, vagy csak átmeneti megoldás lesz.” 

Hozzátette, hogy a Nyugat és Oroszország között mély bizalmi válság áll fenn, amelyet csak hosszú távú, fokozatos bizalomépítéssel lehet enyhíteni.

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója hangsúlyozta: a nemzetközi erőviszonyok realitását kell figyelembe venni. 

Az Egyesült Államok erős és pragmatikus, Európa viszont gyenge és ideológiavezérelt. A jövő a gazdasági kapcsolatok és az elrettentés egyensúlyán alapul majd.

Úgy vélte, hogy a „tüskés sün” – vagyis a védelmi képességeire támaszkodó Ukrajna – koncepciója hosszabb távon stabilizálhatja a térséget.

Hall Gardner, az American Institute of Paris professor emeritusa történelmi távlatból közelítette meg a kérdést:

A 9/11-es támadások után világossá vált, hogy az Egyesült Államok hatalma sem abszolút. Az azóta eltelt évtizedekben felszínre kerültek azok a problémák, amelyek korábban rejtve maradtak.

Gardner szerint az „új Európa” most formálódik, de az átalakuló biztonsági struktúra önmagában is destabilizáló hatású lehet, ha a háború tovább húzódik.

Calum Nicholson, a Danube Institute kutatási igazgatója úgy vélte, hogy a jelenlegi időszak sok szempontból hasonlít a 20. század közepére:

Olyan korszakban élünk, amely a történelem nagy átrendeződéseit idézi. Ha a Nyugat gondolkodásmódja nem változik, újabb politikai földrengésekre számíthatunk.

Gavin Haynes, a Danube Institute vendégkutatója hozzátette, hogy a háború kimenetele nem csupán a frontvonalon dől el, hanem a nemzetközi információs térben is: 

A közvélemény formálása, a média felelőssége soha nem volt ennyire meghatározó.

A szakértők szerint Európának egy új, realista biztonsági és diplomáciai gondolkodásmódra van szüksége, amelyben a párbeszéd és az önálló stratégiai döntéshozatal központi szerepet játszik.

Borítókép: Will the War End Soon? – Prospects for Peace in Europe címmel szervezett panelbeszélgetést a Magyar Külügyi Intézet és a Danube Institute (Fotó: Magyar Külügyi Intézet)

add-square Orosz–ukrán háború

Zelenszkijék csapása után Putyin rettentő bosszúja jöhet

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Na, ez egy jó plakát

Bayer Zsolt avatarja

„Én a Tiszára szavazok…”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu