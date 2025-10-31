„Európa gyenge és ideológiavezérelt”

Will the War End Soon? – Prospects for Peace in Europe címmel szervezett panelbeszélgetést a Magyar Külügyi Intézet és a Danube Institute. A rendezvényen nemzetközileg elismert biztonságpolitikai és külpolitikai szakértők vitatták meg az orosz–ukrán háború lehetséges kimeneteleit, a béke feltételeit és Európa jövőjét.

Az „új Európa” most formálódik, de az átalakuló biztonsági struktúra önmagában is destabilizáló hatású lehet, ha a háború tovább húzódik – hangzott el a panelbeszélgetésen (Fotó: Magyar Külügyi Intézet)

A résztvevők a következő kérdésekre is keresték a választ: vajon a jelenlegi geopolitikai helyzet közelebb viszi-e Európát a békéhez, és milyen szerepet játszhat ebben Magyarország és a nemzetközi diplomácia.

„Reális esély van tűzszünetre, amelyben Budapestnek is szerepe lehet – fogalmazott Demkó Attila a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet Stratégiai jövők programjának vezetője – a kérdés az, hogy ez a tűzszünet tartós békéhez vezet-e, vagy csak átmeneti megoldás lesz.”

Hozzátette, hogy a Nyugat és Oroszország között mély bizalmi válság áll fenn, amelyet csak hosszú távú, fokozatos bizalomépítéssel lehet enyhíteni.