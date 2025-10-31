Rendkívüli

Hollywoodi sztár bukkant fel a Flippermúzeumban

Büszkén posztolt egy fotót a Flippermúzeum közösségi oldalán.

2025. 10. 31.
„A tengerészből lett színész, a kortárs mozi talán legizgalmasabb arca” – írja a Facebook-oldalán a Flippermúzeum, amely büszkén osztott meg egy fotót, amelyen Adam Driver szerepel. 

Adam Driver (Forrás: Games Radar)

A poszt felidézte: aki látta a színészt Kylo Renként a Star Warsban vagy Noah Baumbach Házassági történetében, ahol Scarlett Johansson mellett a legemberibb arcát mutatta meg, meggyőződhetett, hogy a fenti állítás igaz.

És akkor még nem beszéltünk a Ridley Scott rendezte Utolsó párbajról Matt Damon és Jodie Comer oldalán, ahol középkori páncélban is ugyanolyan hiteles, mint egy modern New York-i drámában.

„A képen egy laza és barátságos, flipperkedvelő Adam Driver, szerelő barátaink körében” – mutatták meg a közönségnek a világsztár látogatásáról készült fotót. 

Arról viszont nem készült feljegyzés, hogy Adam Driver milyen apropóból tartózkodik a magyar fővárosban. 


Borítókép: Adam Driver Budapesten (Fotó: Flippermúzeum)

