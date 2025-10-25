Ez a Star Wars-film már sosem valósul meg, pedig Adam Driver szerint ez az egyik legmenőbb forgatókönyv, amit valaha olvasott

Úgy tűnik, a rajongók egy már soha meg nem valósuló Star Wars-projektért kampányolnak, pedig maga a főszereplő, Adam Driver is szót emelt a film megvalósulásáért, mondván, ez az egyik legmenőbb forgatókönyv, amelyben valaha részt vett.

Soderbergh Star Wars-könyvét visszadobta a Disney (Forrás: CNN)

Piros lámpát kapott a Star Wars-forgatókönyv

Most Steven Soderbergh is megszólalt az ügyben.

„Nem élveztem, hogy hazudnom kellett a The Hunt for Ben Solo létezéséről, de tényleg titokban kellett tartanom… egészen mostanáig!” – írta a héten a Bluesky-on.

A film Adam Driver főszereplésével készült volna, és a 2019-es Skywalker kora eseményei után játszódott volna, Ben Solo karakterére fókuszálva.

Soderbergh elmondása szerint a Lucasfilm vezetője is megerősítette, hogy korábban még soha nem utasítottak vissza jóváhagyásra benyújtott, kész forgatókönyvet. Adam Driver szerint a Lucasfilm lelkes volt a projekttel kapcsolatban, ám amikor a Disney vezetőihez, Bob Igerhez és Alan Bergmanhez vitték az anyagot, ők elutasították,

mondván: nem látják, hogyan élhetett volna Ben Solo.

Korábban Soderbergh az Associated Pressnek adott nyilatkozatában így fogalmazott:

Nagyon élveztem a film megalkotását a fejemben. Csak sajnálom, hogy a rajongók nem láthatják majd.

A rajongók nem hagyták szó nélkül

A rajongók nem fogadták tétlenül a Disney elutasítását, kampányt indítottak a folytatásért, a Walt Disney Studios felett például „SAVE #THEHUNTFORBENSOLO” feliratú transzparenssel szállt el egy repülő: