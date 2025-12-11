tejtermékekakcióAldiAuchanTescoLidlvajSpar

Nagy vajárkörkép: hatalmas árzuhanás az egyik multinál, ennyiért vehetünk most vajat a nagyáruházakban a karácsonyi sütikhez

A nemzetközi vajárak mérséklődése nyomán jelentősen csökkentette több népszerű vajtermékének árát az Aldi, a 250 grammos teavaj még sosem volt ilyen olcsó a diszkontlánc boltjaiban. Ennek kapcsán az Árfigyelő segítségével megnéztük, a többi, hazánkban működő nagy áruházlánc üzleteiben mennyibe kerülnek a hasonló típusú és kiszerelésű vajak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 13:14
Illusztráció Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Decemberben tovább csökkent a vaj nemzetközi ára, így az Aldi – gyakorlatához hűen – az alacsonyabb beszerzési árakból származó megtakarítást azonnal továbbadja a vásárlóknak, ami a karácsonyi időszakban kiemelkedő segítséget jelent a családok számára – írja csütörtökön kiadott közleményében az áruházlánc.

vaj, tejtermék, Aldi
Több népszerű vajtermékének árát is jelentősen csökkentette az Aldi (Fotó: Aldi)

A 82 százalékos zsírtartalmú Milsani Teavaj 250 grammos kiszerelésben 625 forint helyett 20 százalékkal alacsonyabb, 499 forintos áron kapható, ami a 2025. februári árhoz képest 58 százalékos csökkenést jelent. A mostani árcsökkentés azért is jelentős lépés, mert ez a termék ilyen alacsony áron még sosem volt kapható.

A Milsani laktózmentes vaj ugyanebben a kiszerelésben 14 százalékkal lett olcsóbb: ára 625 forintról 535 forintra mérséklődött, ami februárhoz viszonyítva 55 százalékos árcsökkenés.

Ennyiért kapható a vaj a többi nagy áruházlánc üzleteiben:

Ennek kapcsán a GVH Árfigyelő rendszerét segítségül hívva megnéztük, a többi nagy áruházlánc boltjaiban mennyiért tudunk vajat vásárolni:

  • A Lidl Pilos márkájú 82 százalékos zsírtartalmú vaja szintén 250 grammos kiszerelésben kicsivel drágább, 542 forint.
  • A Penny ugyanilyen kiszerelésű, Milkeria márkanév alatt futó vaja ugyanennyiért, 542 forintért kapható.
  • A Spar S-Budget márkájú, 250 grammos vaja 580 forint, míg a csak simán az áruház nevét viselő teavaj azonos kiszerelésben 649 forintba kerül. A Sparnál kapható a Hazai Szeretem márkanevű vaj ugyanilyen kiszerelésben, ennek ára jóval magasabb, 1434 forint.
  • Az Auchannál a saját márkás termékükből 250 grammos kiszerelés nincs, de a Kedvenc márkanevű vaj 200 grammos változatban is 649 forint. Az Ammerländer 250 grammos vaját 895 forintért kínálják.
  • A Tescóban szintén csak 200 grammos kiszerelést találunk, saját márkás vajuk a többi áruház hasonló kategóriájú termékéhez képest a legdrágább, 689 forintért érhető el.

Az összehasonlíásba nem vettük bele a különböző prémium minőségű, illetve import vajakat, ezeknek is széles választéka érhető el a fentebb említett üzletekben, többek között német, ír, francia és belga vajak is kaphatóak 200-250 grammos kiszerelésben, az áruk változó, márkától függően 800 és 1400-1500 forint között mozog.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbérgörény

A soha, semmit sem értő bérgörények figyelmébe!

Bayer Zsolt avatarja

Lapun publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.