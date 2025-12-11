Nagy vajárkörkép: hatalmas árzuhanás az egyik multinál, ennyiért vehetünk most vajat a nagyáruházakban a karácsonyi sütikhez

Decemberben tovább csökkent a vaj nemzetközi ára, így az Aldi – gyakorlatához hűen – az alacsonyabb beszerzési árakból származó megtakarítást azonnal továbbadja a vásárlóknak, ami a karácsonyi időszakban kiemelkedő segítséget jelent a családok számára – írja csütörtökön kiadott közleményében az áruházlánc.

Több népszerű vajtermékének árát is jelentősen csökkentette az Aldi (Fotó: Aldi)

A 82 százalékos zsírtartalmú Milsani Teavaj 250 grammos kiszerelésben 625 forint helyett 20 százalékkal alacsonyabb, 499 forintos áron kapható, ami a 2025. februári árhoz képest 58 százalékos csökkenést jelent. A mostani árcsökkentés azért is jelentős lépés, mert ez a termék ilyen alacsony áron még sosem volt kapható.

A Milsani laktózmentes vaj ugyanebben a kiszerelésben 14 százalékkal lett olcsóbb: ára 625 forintról 535 forintra mérséklődött, ami februárhoz viszonyítva 55 százalékos árcsökkenés.

Ennyiért kapható a vaj a többi nagy áruházlánc üzleteiben:

Ennek kapcsán a GVH Árfigyelő rendszerét segítségül hívva megnéztük, a többi nagy áruházlánc boltjaiban mennyiért tudunk vajat vásárolni:

A Lidl Pilos márkájú 82 százalékos zsírtartalmú vaja szintén 250 grammos kiszerelésben kicsivel drágább, 542 forint.

A Penny ugyanilyen kiszerelésű, Milkeria márkanév alatt futó vaja ugyanennyiért, 542 forintért kapható.

A Spar S-Budget márkájú, 250 grammos vaja 580 forint, míg a csak simán az áruház nevét viselő teavaj azonos kiszerelésben 649 forintba kerül. A Sparnál kapható a Hazai Szeretem márkanevű vaj ugyanilyen kiszerelésben, ennek ára jóval magasabb, 1434 forint.

Az Auchannál a saját márkás termékükből 250 grammos kiszerelés nincs, de a Kedvenc márkanevű vaj 200 grammos változatban is 649 forint. Az Ammerländer 250 grammos vaját 895 forintért kínálják.

A Tescóban szintén csak 200 grammos kiszerelést találunk, saját márkás vajuk a többi áruház hasonló kategóriájú termékéhez képest a legdrágább, 689 forintért érhető el.

Az összehasonlíásba nem vettük bele a különböző prémium minőségű, illetve import vajakat, ezeknek is széles választéka érhető el a fentebb említett üzletekben, többek között német, ír, francia és belga vajak is kaphatóak 200-250 grammos kiszerelésben, az áruk változó, márkától függően 800 és 1400-1500 forint között mozog.