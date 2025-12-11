A Donald Trump által támogatott eredeti béketerv Oroszországgal együttműködésben készült, és komoly feltételeket szabott Ukrajnának: a Donbász átadását, a hadsereg létszámának korlátozását, valamint a NATO-tagsági törekvések feladását. Bár a javaslatot azóta 28 pontról 20-ra rövidítették, az alapvető kérdések változatlanul rendkívül kényesek.

Zelenszkij Londonban közölte, hogy a módosított béketervet adnak át Washingtonnak, egyben ismételten kizárta bármilyen ukrán terület átadását. Az ukrán elnök a minap már azt is hangoztatta, hogy készen áll választásokra, és felszólította az Egyesült Államokat és európai partnereit, hogy segítsenek fenntartani a biztonságot a voksolás idejére a háború körülményei között.

Kérdés: vajon ez is csak az időhúzás eszköze?

Kijev szándékosan olyan feltételeket támaszt, amelyek Oroszország számára elfogadhatatlanok, hogy ezzel ellehetetlenítse a béketárgyalások folytatását, mondta az orosz külügyminisztérium különmegbízottja, Rogyion Mirosnyik.

Ez már a háború lezárásának kezdete lehet

A békefolyamat aktuális állásáról Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója nyilatkozott lapunknak. Szerinte a háttérben már a valódi egyeztetések zajlanak.

Puhatolózó, előkészítő tárgyalások után elindult a békefolyamat valódi tárgyalási fázisa.

A szakértő szerint bár jelentős elmozdulások látszanak, sok tényező még bizonytalan:

Amit most látunk, az a háború lezárásnak a kezdete lehet, azonban több szempont érvényesülése is kérdéses még.

Bendarzsevszkij Anton hangsúlyozta, hogy mind az orosz, mind pedig az ukrán oldalon komoly változások történtek. A két háborús fél korábbi szigorú álláspontja is megváltozott Zelenszkij legitimitásától kezdve a területi követelésekig.

Ukrajna most már talán elfogadná, a jelenlegi frontvonalak mentén befagyott határokat is, de facto tehát az orosz foglalásokat, ami jelentős előrelépés a tavalyi állapothoz képest

– tette hozzá.

Az látható tehát, hogy az elmúlt időszakban hatalmas előrelépések történtek a pozíciók terén. Területek átadásáról van szó, illetve több olyan politikai kérdésről, ami megoldható a két fél részéről

– hangsúlyozta.