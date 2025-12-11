Ukrajna döntéskényszerben. A békekötés körüli tárgyalások az elmúlt hetekben felgyorsultak. Steve Witkoff különmegbízott és Trump elnök veje, Jared Kushner a közelmúltban találkozott Rusztem Umerovval, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárával, valamint Andrij Hnatov ukrán tárgyalóval Floridában. Volodimir Zelenszkij hosszú és érdemi egyeztetésként jellemezte akkor a megbeszéléseket.
Ukrajna csak az időt húzza?
Miközben Donald Trump még karácsony előtt békét teremtene Ukrajnában, Kijev újabb feltételeket támaszt – a békefolyamat pedig egyre inkább a diplomáciai taktikázás színterévé válik. A háttérben már zajlik a valódi alkudozás, ám kérdés, hogy Ukrajna mennyire érdekelt a megállapodásban, mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója.
A Donald Trump által támogatott eredeti béketerv Oroszországgal együttműködésben készült, és komoly feltételeket szabott Ukrajnának: a Donbász átadását, a hadsereg létszámának korlátozását, valamint a NATO-tagsági törekvések feladását. Bár a javaslatot azóta 28 pontról 20-ra rövidítették, az alapvető kérdések változatlanul rendkívül kényesek.
Zelenszkij Londonban közölte, hogy a módosított béketervet adnak át Washingtonnak, egyben ismételten kizárta bármilyen ukrán terület átadását. Az ukrán elnök a minap már azt is hangoztatta, hogy készen áll választásokra, és felszólította az Egyesült Államokat és európai partnereit, hogy segítsenek fenntartani a biztonságot a voksolás idejére a háború körülményei között.
Kérdés: vajon ez is csak az időhúzás eszköze?
Kijev szándékosan olyan feltételeket támaszt, amelyek Oroszország számára elfogadhatatlanok, hogy ezzel ellehetetlenítse a béketárgyalások folytatását, mondta az orosz külügyminisztérium különmegbízottja, Rogyion Mirosnyik.
Ez már a háború lezárásának kezdete lehet
A békefolyamat aktuális állásáról Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója nyilatkozott lapunknak. Szerinte a háttérben már a valódi egyeztetések zajlanak.
Puhatolózó, előkészítő tárgyalások után elindult a békefolyamat valódi tárgyalási fázisa.
A szakértő szerint bár jelentős elmozdulások látszanak, sok tényező még bizonytalan:
Amit most látunk, az a háború lezárásnak a kezdete lehet, azonban több szempont érvényesülése is kérdéses még.
Bendarzsevszkij Anton hangsúlyozta, hogy mind az orosz, mind pedig az ukrán oldalon komoly változások történtek. A két háborús fél korábbi szigorú álláspontja is megváltozott Zelenszkij legitimitásától kezdve a területi követelésekig.
Ukrajna most már talán elfogadná, a jelenlegi frontvonalak mentén befagyott határokat is, de facto tehát az orosz foglalásokat, ami jelentős előrelépés a tavalyi állapothoz képest
– tette hozzá.
Az látható tehát, hogy az elmúlt időszakban hatalmas előrelépések történtek a pozíciók terén. Területek átadásáról van szó, illetve több olyan politikai kérdésről, ami megoldható a két fél részéről
– hangsúlyozta.
Ukrajna időhúzásra játszik?
A szakértő szerint mind Ukrajna, mind pedig Oroszország is megtanulta azt, hogy az amerikai adminisztrációval szemben hogyan lehet a leghatékonyabban kommunikálni.
Trumpnak közvetlenül nem mondanak nemet, de ha a kérések szembe mennek a saját nemzeti álláspontjukkal akkor kitérő válaszok érkeznek Washingtonnak.
Az amerikai béketerv kapcsán Bendarzsevszkij Anton a nyilvánosság kizárását emelte ki.
Vélhetően a háttérben folynak a valódi tárgyalások, a Donbász átadása kapcsán pedig az amerikai álláspont abból indulhat ki, hogy ezt a területet Ukrajna előbb-utóbb úgyis elveszítené és ha ez a béke ára, akkor erről le is mondhat Kijev
– összegezte a szakértő.
A következő hetek dönthetik el, hogy valóban elkezdődött-e a háború lezárásának folyamata, vagy csupán újabb fejezet nyílt a geopolitikai játszma történetében.
Borítókép: Zelenszkij számára a területi követelések kérdése és a biztonsági garanciák léte lehet a legfontosabb (Fotó: AFP/Olga Maltseva)
