Az MTK nagyon leszakadhat – kiesési rangadóval folytatódik a bajnkság

Nem éppen diadalmenetben masíroz a bajnoki cím felé a Ferencváros. A címvédő az idén hat bajnokit játszott, ezekből mindössze kettőt nyert meg, mégis az élen áll két pont előnnyel. Ez azt jelenti, hogy két közvetlen vetélytársa, a Puskás Akadémia és a Kisvárda is bukdácsol. Az utóbbi esetében ez azért hangzik talán kissé furcsán, mert a várdaiak 2022-ben még veretlenek, ugyanakkor az öt meccséből négyen döntetlenül végzett, így kevesebb pontot szerzett a Ferencvárosnál.

Most egymással csapnak össze, és ha a jelenleg két ponttal vezető Fradi nyerni tud, le tudja rázni magáról az egyik riválisát. A bajnokság első fordulójában a Kisvárda meglepetésre nyerni tudott a Groupama Arénában, otthon viszont kikapott a 12. körben, így egymás között döntetlenre állnak. Most ismét Budapesten találkoznak, és bár a Ferencváros egy hete csak döntetlenre végzett a kiesés ellen harcoló Gyirmóttal, esélyesebbnek számít. A vendégek figyelmét megosztja manapság a hozzá közeli háború, a keretben és az utánpótlásban is több ukrán játékos található, aki érthetően nem csak a futballal foglalkozik.

Aissa Laidouni kulcsember a Ferencvárosban. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Ha döntetlennel zárulna a rangadó, annak a Puskás Akadémia lehetne a haszonélvezője, de ehhez győznie kell a bennmaradásért küzdő, ugyanakkor egyre jobb formába lendülő Újpest vendégeként. A lila-fehérek három forduló óta veretlenek, és címvédőként a Magyar Kupában is elődöntőbe jutottak, ezzel szemben a felcsútiak három kör óta nyeretlenek.

A Ferencváros–Kisvárda rangadó lesz az utolsó meccse a fordulónak, amely pénteken este kiesési rangadóval kezdődik. Ezen az utolsó előtti Gyirmót az MTK-t fogadja, és a tét tényleg óriási. A hazai együttes egy hete nagy bravúrral elhozott egy pontot a Fraditól, ám ezúttal egészen más meccset kell játszania: ott elég volt foggal-körömmel védekeznie és olykor ellentámadásokat vezetnie, most azonban hazai pályán muszáj lesz támadnia a siker érdekében. Ha az meglesz, akkor az utolsó pozíciótól eltávolodhat, ám az előtte álló Újpest és/vagy Bp. Honvéd kudarcára is szüksége lenne ahhoz, hogy a hétvégét ne kiesést jelentő helyen zárja.

– Az MTK nagyszerűen erősített a télen, szoros meccseken kreatív futball játszik, az utóbbi két mérkőzésén négy pontot szerzett, tehát a találkozónk háromesélyes – mondta a klub honlapjának Csertői Aurél, a Gyirmót vezetőedzője. – A játékban muszáj előbbre lépnünk, a maximumra lesz szükség a három pont megszerzéséhez. A Fradi ellen bravúr fontos volt, de ez más meccs lesz, nagyobb felelősséggel, amit mentálisan kezelniük kell a játékosoknak.

Az MTK-ra mindez fordítva igaz: ha kikap, akkor nagyon lemarad, akár hétpontos hátrányba is kerülhet a még bennmaradást jelentő tizedik helytől. A csapat eddig három meccset játszott a Gyirmóton, ebből egyszer kikapott, kétszer döntetlent játszott, egy gólt lőtt, és kettőt kapott, azaz nyernie még nem sikerült. Ennek a bajnokságban az első fordulójában idegenben 1-1-re végzett, otthon viszont november elején 3-0-ra kikapott.

A bennmaradásért vívott küzdelemben ugyancsak nagy jelentőséggel bír a szombati Bp. Honvéd–DVSC összecsapás, és a vasárnap egymással játszó ZTE-nek és Mol Fehérvárnak is fontosak lennének a pontok. Utóbbi mérkőzésen a vendégek öt bajnoki vereség és egy kupakudarc után próbálhatnak meg kilábalni a mély hullámvölgyből.

NB I, 23. forduló. Péntek: Gyirmót–MTK 20.00 (tv: M4 Sport). Szombat: Paks–Mezőkövesd 14.30 (M4 Sport), Újpest–Puskás Akadémia 17.00 (M4 Sport), Bp. Honvéd–Debrecen 19.30 (M4 Sport+). Vasárnap: Zalaegerszeg–Mol Fehérvár 15.15 (M4 Sport), Ferencváros–Kisvárda 17.45 (M4 Sport)

Borítókép: A fehérmezes MTK még nem tudott nyerni Gyirmóton (Fotó: Gyirmotfc.hu)