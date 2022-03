Csercseszov, a Fradi orosz edzője érzi a nyomást

Ferencváros–Kisvárda 1-2. Így kezdődött a 2021–22-es idény még július utolsó napján, előrevetítve, hogy a nyáron a Szergej Rebrov helyett szerződtetett új edző, Peter Stöger nem a Népligetből megy nyugdíjba. Stöger aztán átmenetileg javított, a Kisvárdának például a Fradi vendégeként 4-0-lal vágott vissza, az osztrák edző azonban a nemzetközi porondon átélt kudarcon nem tudta átlendíteni a csapatát, és már a tavalyi utolsó meccs előtt, a 2-0-s debreceni vereség után menesztették.

Sztanyiszlav Csercseszov ferencvárosi pályafutása még nehezebben kezdődik, mint Stögeré. Nyitásként felcsúti vereség, utána ugyan győzelem a derbin, de sehogy sem tud egyenesbe kerülni a Fradi.

Odahaza 0-3 a Paks ellen, 3-1-es siker Egerszegen, aztán döntetlen az MTK-val és a Gyirmóttal. Ennek eredményeként a Puskás Akadémia és a Kisvárda ott liheg a címvédő nyakában. A halvány összképet csak az árnyalja, hogy a Fradi legalább a Magyar Kupában bejutott a legjobb négy közé.

Csercseszovnak fáj a két döntetlen

– A Kisvárda mindössze két ponttal lemaradva követ minket, ezért nem engedhetjük meg magunknak az újabb pontvesztést. Az utóbbi hetekben csalódást okoztunk a szurkolóinknak, hiszen a Paksot és a Gyirmótot sem tudtuk legyőzni hazai pályán. Miattuk, illetve a vezető pozíciónk megszilárdítása miatt is fontos lenne, hogy vasárnap legyőzzük a Kisvárdát – Sztanyiszlav Csercseszov nem akart mellébeszélni a rangadó előtt.

Az orosz edző szerint a játékosainak elsősorban a helyzetkihasználás terén kell javulniuk.

Fontos, hogy a mérkőzéseken is viszontlássuk, amit a hétköznapokban, az edzéseken gyakoroltunk. Jobban oda kell figyelnünk az utolsó passzokra, a lövésekre

– tette hozzá.

Erős Gábor újabb bravúrra készül

„Ha sikerül megismételni a július végi bravúrt, visszaelőzhetjük a Ferencvárost” – fogalmazta meg a lényeget a Kisvárda honlapjának szerkesztője a találkozó előtt.

– Ez nagyon jól hangzik, és nem hiszem, hogy bárki gondolta volna: huszonkét forduló eltelte után két pontra leszünk az éllovastól – helyeselt Erős Gábor vezetőedző. – Nagyon örülünk neki, de azt is el kell mondani, ez nem a véletlen műve, a csapat ezért az eredményért nagyon komoly teljesítményt tett le az asztalra.

Felemelő, hogy ilyen mérkőzésen tudunk pályára lépni a Ferencváros ellen, és mivel egyszer már sikerült meghúznunk az oroszlán bajszát, nagyon bízunk benne, hogy ez újra sikerül.

Képesnek is tartom magunkat arra, hogy újra bravúrt érjünk el, de tudjuk, az ország legjobb csapata az ellenfelünk, tele remek játékosokkal. Ugyanakkor az is látszik, hogy a Fradi nincs a legjobb formában, erről árulkodik az idei eredménysora is, emiatt is bizakodva várjuk a meccset, de természetesen a saját teljesítményünkön múlik majd sok minden.

A Kisvárda a legutóbbi három mérkőzésén egyaránt döntetlent játszott: Újpest–Kisvárda 0-0, Kisvárda–Paks 3-3, ZTE–Kisvárda 0-0.