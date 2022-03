Dzsudzsák Balázs nagyon jó véleménnyel van a válogatott újoncáról

Baráth Péter az idei szezonban robbant be a labdarúgó NB I-be. Ugyan tavaly is végig játszott, alapemberré nőtte ki magát a másodosztályú bajnokságot megnyerő Debrecenben, de gyorsan kiderül, hogy az élvonalban is kiemelkedő teljesítményre képes. A játéka nem maradt észrevétlen Marco Rossi előtt sem, a szövetségi kapitány meghívta a Szerbia és Észak-Írország elleni felkészülési mérkőzésekre készülő válogatott keretbe.