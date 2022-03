Egy csapatnak ki kell esnie, ami ezúttal akár a Fradi is lehet

Páratlan eredménysorozatot produkált a Ferencváros az elmúlt években. A zöld-fehér vízilabdacsapat 2018-ban és 2019-ben minden trófeát elhódított, amiért harcba szállt, zsinórban tízet. 2020-ban a játék helyett a koronavírus vette át az uralmat, 2021-ben pedig a korábbiakhoz képest szűkös év következett az FTC-nél: a Magyar Kupában győzött, a Bajnokok Ligájában második, az ob I-ben harmadik lett. Az együttes ezek után, tavaly nyáron jelentősen átalakult, heten, köztük vezéregyéniségek távoztak és hat pólós érkezett a helyükre. Ember volt a talpán, aki meg merte jósolni, mire lehet képes a Ferencváros az új idényben.

A megreformált csapat – némiképp váratlanul – hengerel idén a bajnokságban: az évad zárószakasza előtt veretlen az FTC, huszonegy győzelem mellett csupán egy döntetlen csúszott be. Varga Zsoltot is meglepte ez a teljesítmény, valamint az is, hogy fiai ősszel a Bajnokok Ligájában is tartották a lépést a legjobbakkal. Februárban viszont két vereséggel hirtelen az A csoport ötödik helyén találta magát a csapat, ami nem ér továbbjutást, jelen állás szerint tehát az elmúlt években domináló Fradi nem lesz ott a nyolcas döntőben. Igaz, csak egy pont a hátrány, tehát még semmi sincs veszve.