Gyászol a magyar sport: elhunyt az olimpiai bajnok Marosi Paula

Marosi Paula az 1964-es tokiói olimpián a magyar női tőrcsapat tagjaként ért fel a csúcsra Ágoston Judit, Dömölky Lídia, Juhász Katalin és Rejtő Ildikó társaságában. A fegyvernemben ez lett az első magyar csapatarany az ötkarikás játékokon, és azóta sem született újabb. Négy évvel később az 1968-as mexikóvárosi olimpián női tőrcsapatunk ezüstérmes lett, Marosi Paula ebben az együttesben is szerepelt Bóbis Ildikó, Dömölky Lídia, Gulácsy Mária és Rejtő Ildikó mellett. Továbbá tagja volt az 1962-ben, Buenos Airesben világbajnok magyar csapatnak is (Gulácsy, Juhász, Marosi, Kovácsné Nyári Magda, Rejtő).

Marosi Paula 1936. november 3-án született Budapesten. 1950-ben Dömölky Lídiával együtt kezdett vívni, mégpedig testvéreik invitálására, mivel mindkettőjük bátyja piarista diák volt, akik már javában vívtak a Semmelweis utcai Bp. Haladás – ma OSC – termében. (A jelenleg 87 éves Marosi József az 1956-os melbourne-i olimpián a párbajtőrcsapattal ezüst-, a tőrcsapattal bronzérmes lett, 1959-ben, Budapesten a párbajtőrcsapattal vb-t nyert.) Marosi Paula első edzője Ganzmann Ferenc volt, majd Forró Sándornál folytatta, később átigazolt a Honvédba, 1960-ban pedig az Újpestbe, ekkor Hatz József lett a mestere. Igazi csapatember volt, technikás és megbízható versenyző, akire mindig számítani lehetett.

1972-ben fejezte be a vívást, ekkortól a Belügyminisztériumban dolgozott gazdasági területen – a Veres Pálné Gimnázium után közgazdasági technikumot végzett –, emellett 1980-ig az Újpesti Dózsa elnökségi tagja is volt. A BM-ből vonult nyugdíjba, ahogy akkor fogalmazott, ekkortól főfoglalkozású nagymama lett.

Marosi Paula olimpiai bajnok csapattársaival a a közelmúltban is rendszeresen látogatta a hazai vívóversenyeket, s a Magyar Vívószövetség (MVSZ) a tavaly év végi országos bajnokságon köszöntötte 85. születésnapján. Köszöntötte a Magyar Olimpiai Bizottság is. A MOB-tól akkor az ajándékok között megkapta az első magyar olimpiai bajnok, az úszó Hajós Alfréd győzelmi érmének hiteles másolatát. (Az úszó ebből 1896-ban kettőt is megnyert; az „aranyérem” akkor azonban még ezüstből készült.)

A MOB köszöntésén az olimpiai bajnok tőrcsapat tagjai az akkori MOB-elnök, Kulcsár Krisztián társaságában: Marosi Paula, Juhász Katalin, Rejtő Ildikó és Dömölky Lídia. (Ágoston Judit 2013-ban elhunyt.)

Fotó: MOB/Szalmás Péter

Marosi Paula temetéséről az MVSZ a honlapján később ad hírt.

Borítókép: Marosi Paula igazi csapatember volt (Fotó: MOB/Szalmás Péter)