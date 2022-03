Máris megvan a Fradi zsinórban negyedik bajnoki címe

Ahogy korábban már írtuk, az orosz légiósok háborítatlanul szerepelnek a magyar jégkorongbajnokságban, a Csíkszeredát négy orosz (továbbá egy fehérorosz), a Debrecent pedig két orosz hokis erősíti.

Az oroszlán és a bajsza – így látta a két edző Rico Rossi (Csíkszereda): Izgatott és nagyon boldog vagyok, hogy bejutottunk a döntőbe. Az egész szezonban ezért küzdöttünk és most elértük a célt. A mérkőzés kissé lassan kezdődött, aztán folyamatosan növeltük a tempót, de nem tudtuk értékesíteni a helyzeteinket. Keményen dolgoztunk, szem előtt tartottuk mindvégig a taktikát, illetve a szüneteket jól használtuk ki. A csapatnak néha idő kell, amíg rájön, hogy tud könnyen játszani. Idővel aztán elkezdtünk sokkal egyszerűbben jégkorongozni, bevittük a korongot az ellenfél védelme mögé és így nyomást helyeztünk a kapusukra. György József (DEAC): Két harmadon keresztül jól játszottunk, de kiesett néhány játékosom meccs közben. A harmadik harmadban az ellenfél visszaállt két sorra, ők nagyon ránk jöttek és ki is tudtak egyenlíteni. Az utolsó hat percben hogy mi történt, azt még ki kell elemezzem. Az viszont tény, hogy büszke vagyok a csapatomra, le a kalappal előttük, megcibáltuk az oroszlán bajszát. Benne volt, hogy visszavisszük a párharcot Debrecenbe, de egy hétmeccses sorozatban általában az erősebb tartalékokkal rendelkező csapatok jutnak tovább, ez pedig nekünk meccsről meccsre fogyott. Örvendek annak, amit itt véghezvittünk.

Ancsin János, az UTE legendája és szakosztályvezetője a párharc előtt azt mondta, bízik benne, hogy végre létrejön az Újpest–Fradi álomdöntő, de a Csíkszereda–FTC finálé napjainkban talán még pikánsabb párosítás. Ez a két csapat rendelkezik a legnépesebb és legelszántabb szurkolótáborral, továbbá Csíkszereda azon kevés határon túli települések közé tartozik, ahol nem különösebben rajonganak a Fradiért, a zöld-fehéreknek akadt már néhány kellemetlen élményük a hargitai megyeszékhelyen.

A döntő végeredményétől függetlenül az azonban már eldőlt, hogy legjobb magyarországi csapatként az FTC a bajnok. Fennállása során 29-edszerre, zsinórban pedig negyedszerre. A zöld-fehérek májusban ez utóbbi sikert várják a futballistáktól is.

Fodor Szabolcs örömszavait is ez a sorozat inspirálta.

– Nagyon örülök az újabb bajnoki címnek. Személy szerint nekem is sokat jelent, kevés ember mondhatja el magáról bármilyen sportágban, hogy az első négy, felnőttcsapatnál töltött vezetőedzői évében négy magyar bajnoki címet szerezzen. Az pedig külön öröm és hatalmas megtiszteltetés, hogy mindezt a Ferencvárossal értük el. A klub szempontjából is jelentős siker ez, hiszen megvan a 29. aranyérem, haladunk afelé, hogy a férfi labdarúgókat követve nekünk is meglegyen a harmadik csillag a címer felett! Viszont ezt most a holnap reggeli edzésig ünnepeljük, utána pedig kizárjuk a gondolataink közül, és egyetlen dolog lebeg majd a szemünk előtt: hogy maximálisan felkészüljünk a szezon csúcspontjára, az Erste Liga döntőjére – nyilatkozta az FTC vezetőedzője.

Csíkszeredában a győzelem ünneplésekor szokás szerint előkerült a székely zászló Fotó: HSC Csíkszereda

Fodor Szabolcs is úgy gondolja, a Csíkszereda a döntő esélyese. A játékoskeret alapján valóban ez a papírforma, hiszen a Sportklubnak az orosz bázisú ligában, a KHL-ben edződött orosz hokisain felül olyan kiváló magyar klasszisai vannak, mint például Becze Tihamér és Sofron István. Az FTC vezetőedzője persze azt ígéri, a csapata mindent elkövet annak érdekében, hogy 2019 után ismét legyőzze az erdélyi együttest a liga fináléjában.

– Nem titok, újságírók, szakmabeliek is beszéltek róla már a szezon során is, hogy a Csíkszereda papíron kiemelkedik a mezőnyből. A keretükre ránézve játékosaik közel 2000 KHL-mérkőzés rutinjával rendelkeznek, tényleg kimagasló játékosaik vannak. De kijelenthetem, és a srácokkal is tisztáztuk, hogy nem fogunk feltartott kézzel játszani ellenük. Szoktam mondani, és most is azt mondom, hogy ha mindenki a Fradihoz méltó módon küzd az utolsó csepp véréig, azzal mi már megtettük, amit tudunk, és hogy ez mire elég, azt majd meglátjuk. Küzdeni mindig, feladni soha! – ennek a mottónak a mentén fogunk harcolni. Ez a Ferencvárosnál a minimum, ezt ígérjük, ezt fogjuk teljesíteni!

Fodor Szabolcs a bravúr érdekében a Fradi-szurkolók támogatását kéri. A fináléban, előre borítékolhatjuk, a Tüskecsarnokban és a Csíkszeredában, a Vákár Lajos Jégcsarnokban is frenetikus hangulat lesz.

A döntő menetrendje A finálé is az egyik fél negyedik győzelméig tart. Az első két mérkőzést, április 1-jén és 2-án Csíkszeredában játsszák, a következő kettőt április 5-én és 6-án Budapesten. Amennyiben szükséges, a folytatás menetrendje a következő: április 9., Csíkszereda; április 11., Budapest; április 13., Csíkszereda.

Borítókép: Hetényi Zoltán a kapuban mindig tartást ad a Debrecennek, Csíkszeredában azonban ő sem bírta a nyomást (Fotó: HSC Csíkszereda)