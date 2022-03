Torghelle Sándor: Ki is röhögtek, de sokat kaptam a Jóistentől

– Mi lett volna önből, ha nincs az a németek elleni 2-0-s győzelem 2004. június 6-án?

– Állítólag az egész pályafutásomat annak a két gólnak köszönhetem, amiket azon a mérkőzésen lőttem, de húsz évig nem lehet megélni egy meccsből. Az viszont igaz, hogy huszonegy évesen az a két gól átírta az addigi életemet. Rengeteg ajtó kinyílt előttem, a kispesti és MTK-s múltam nem lett volna elég, hogy a Premier League-be szerződjek. Szedett-vedett csapattal utaztunk Kaiserslauternbe, fiatalok voltunk, nem volt veszítenivalónk, mentünk előre. Bejött, nekem meg főleg.

– Idézhetjük, mit mondott a gólja után Oliver Kahnnak?

– Jobb, ha most nem ismétlem meg… A mérkőzés hevében történt, magyarul mondtam, szerencsére ő azt se tudta, merre hány óra. Stark Petivel húztuk egymást, hogy Kahn kapujába mindenképp be kell verni egy gólt. Ez is bennem volt, és egyszerűen kitört belőlem.

A németek elleni emlékezetes Torghelle-dupla

– Az olaszos temperamentum?

– Meglehet. Az üknagyapám olasz volt, Milánóban élt, aztán amikor Magyarországra jött, megismerte az üknagyanyámat, és vele maradt. Az eredeti családneve Torcelle volt, de itthon valamiért át lett írva Torghellének.

– Mennyire kötődik az olaszokhoz?

– Egyszer rendeltem egy pizzát…

– Jó vicc.

– Egyébként semmilyen kötődésem sincs. Talán csak annyi, hogy gyerekkoromban indult az Olasz Focisuli Debrecenben, és egy torna után meghívtak az olaszországi túrára. Voltunk Milánóban, Rómában, Triesztben, Velencében, sok gyerektornán játszottunk.