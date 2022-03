Schäfer András: Nagyon rossz szájízzel hagyjuk el az arénát

Roppant balszerencsés góllal szenvedett vereséget a magyar válogatott Szerbiától, a végén a kapufát is eltalálta, azaz Fortuna akkor sem állt mellé, ám győzelmet sem érdemelt volna a látottak alapján. Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a VAR is hibázott, és a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna, amiben egyetértettek vele a játékosai is.