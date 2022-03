Szilágyi Áron az olimpia után itthon is végigverte az egész világot

Szombaton hét magyar vívó léphet pástra a 64-es főtáblán a Gerevich–Kovács–Kárpáti férfi-kardvilágkupán, a háromszoros olimpiai bajnok, kiemelt Szilágyi Áronhoz a pénteki selejtezőből hat honfitársunk csatlakozott: Szilágyi három olimpiai bronzérmes csapattársa, Gémesi Csanád, Decsi Tamás és Szatmári András, továbbá Horváth Gergő, Iliász Nikolász és Kossuth Bálint.

A főtábla első körében aztán rögtön összejött egy Decsi–Iliász asszó, amit előbbi nyert meg 15-11-re. Iliász mellett gyorsan búcsúzott Gémesi is, aki 15-9-re alulmaradt a német Schneiderrel szemben, de itt nem csak ez volt a baj. Versenyzőnk 8-7-re vezetett, de ekkor rosszul lépett, kifordult a bokája, és a hosszas ápolása után már csak egy tust tudott adni. Kossuth a csapatban olimpiai bajnok dél-koreai Gu Bon Giltől kapott ki 15-8-ra, Horváth pedig a tunéziai Ferjanitól 15-13-ra. Szilágyinak a szaúd-arábiai Almutairi nem okozhatott gondot (15-5), s a 2017-es egyéni világbajnok Szatmári is nyert, de ő jóval nehezebben, a német Heatchock ellen (15-13). Nagy pech volt számunkra, hogy a 32 között Szilágyinak és Szatmárinak egymás ellen kellett vívnia, s ez utóbbinak is balszerencse volt, mert háromszoros olimpiai bajnokunk 15-9-re nyert. S a tizenhat között egyedül maradt válogatottunkból, mert Decsi a második asszójában nem bírt az olasz Samelével (9-15), a tokiói olimpia ezüstérmesével. A nyolcaddöntőben Szilágyi az egyiptomi el-Szisszivel is elbánt (15-11), majd jött a tokiói döntő visszavágója. Az ötkarikás játékokon a Vasas vívója 15-7-re verte Samelét, most pedig 15-11-re, és ezzel bejutott a legjobb négy közé; egy másik olasz, Curatoli, valamint a csapatban olimpiai bajnok dél-koreaiak két kiválósága, Kim Jung Hvan és Oh Szang Uk mellett.

Az elődöntőben Szilágyi Kimmel vívott, és ezt az asszót fordulatos küzdelemben, hatalmas csatában nyerte meg 15-14-re. Jöhetett a döntő Curatoli ellen, és háromszoros olimpiai bajnokunkkal ő sem tudott mit kezdeni. Szilágyi Áron 15-7-re győzött, így ő nyerte meg a Gerevich–Kovács–Kárpáti világkupát.

– Hat kemény ellenfél, a második egyből csapattársam, a világbajnok Szatmári András. Minden asszó más volt. Szám szerint az elődöntő alakult a legszorosabban, de a legnehezebb is ez volt, nehezen találtam Kim vívásának ellenszerét. Ugyanakkor sokat jelentett a közönség buzdítása – nyilatkoztat Szilágyi Áron, aki tavaly ezüstérmes volt ezen a versenyen, és a mostani pályafutása nyolcadik világkupa-győzelme.

Legjobb magyarként Pusztai Liza a kilencedik helyen végzett a női kardozók isztambuli világkupa-versenyén. A BVSC vívója szombaton, a 64-es tábla első körében 15-13-ra verte a japán Kobajasit, majd a 16 közé jutásért 15-8-ra az amerikai Skarbonkiewiczet. A nyolcaddöntő aztán már a végállomást jelentette neki, az utóbbi időben egyre jobb eredményeket elérő spanyol Martin-Portuguestől 15-12-re kapott ki. Az egyéni versenyben 166-an indultak, a további magyarok közül Szűcs Luca 32., Battai Sugár 53., Katona Renáta 58., Keszei Kira 64., László Luca 121., Pápai Zoé 149. lett. Vasárnap csapatversenyre kerül sor Isztambulban.

Borítókép: Szilágyi Áron nagy győzelmet aratott (Forrás: Facebook/Hungarian Fencing Federation /Magyar Vívó Szövetség)