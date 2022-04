A Paks már a szünetig elrendezte a végzete felé rohanó MTK elleni meccset

A negyedik hely kiadó, és többen is pályáznak rá. Közéjük tartozik a Paks is, amely az utóbbi időben visszaesett, négy forduló óta nem nyert, és csak egyetlen árva pontot szerzett. Így elé tudott kerülni a Zalaegerszeg, sőt már az Újpest is, amely a forduló elő szombati meccsen éppen a ZTE-t győzte le. Az MTK ennél jóval fontosabb célért lépett pályára, hiszen az utolsó helyen áll, az előző hét bajnokiján csak egyszer tudott nyerni, és számára egyre inkább csak a három pontok nyújthatnak életmentő segítséget.