Nagy a jövés-menés, de tisztul a kép Veszprémben

Továbbra is nyitott kérdés a beállók sorsa: nemcsak Blagotinsek, hanem Andreas Nilsson szerződése is lejár a következő szezon végén. A Telekom Veszprém tavaly ősszel jelentette be, hogy a francia–szerb beálló, Dragan Pesmalbek a klubnál folytatja a karrierjét. Ezek után meglepő lenne, ha a klubot 2014 óta szolgáló 32 éves, a Hamburggal egyszeres BL-győztes svéd játékos továbbra is maradna a királynék városában.

Pesmalbek legszebb pillanatait csokorba gyűjtötte a veszprémi honlap:

Korábban beszámoltunk arról, hogy jelentősen átalakul a Veszprém kerete a következő szezonban. Ugyan a klub leigazolta a legtehetségesebb magyar játékosnak tartott Fazekas Gergőt a „kis Veszprémtől”, de azzal a lendülettel kölcsön is adta a lengyel Wisla Plock csapatához, ahol két évet fog eltölteni. A csapat tagja lesz a következő szezontól a januári Eb-n is szerepelt izlandi balszélső, Bjarki Mar Elisson. Szintén piros-fehérben látjuk az egyiptomi átlövő-irányítót, Jehia el-Derát és a fehérorosz jobbszélsőt, Mikita Vajlupavot.

Az irányítóposzton túlkínálat lehetséges: Lékai Máté, Petar Nenadics és Kentin Mahé mellé a nyáron érkezik a spanyol Agustín Casado.

Borítókép: Blaz Blagotinsek a Szegedet a BL-ből elbúcsúztató német csapatnál folytatja jövő nyártól (Fotó: Nemzeti Sport)