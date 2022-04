Szilágyi Áron: Nem mondom, hogy szögre akasztom a kardomat Párizs után, de…

A felnőtt-világbajnokságot július 15. és 23. között rendezik az egyiptomi fővárosban, az addigi program viszont nehezen alakult ki.

– A pandémia és a háború miatt is alakultak a versenyhelyszíneink, de a Covid jelenléte óta egyébként is megtanultuk, hogy gyorsan reagáljunk a változásokra. Úgy gondolom, hogy talán az ellenfeleimet jobban megzavarja a bizonytalanság, mint engem. Ugyanakkor most már elég biztosnak látszik a további menetrend: jövő héten Madridban, két hétre rá Padovában versenyzem.

A bizonytalanság feldolgozásában segíthet a szilárd háttér. Ezt egyrészt kilencéves kora óta a Vasas jelenti Szilágyi számára, ahol ősz óta már szakosztályelnökként is tevékenykedik, másrészt a kedden bejelentett új megállapodás is: 2024-ig a Szerencsejáték Zrt. lesz a vívó fő támogatója.

– Olimpiai ciklusokban gondolkozunk, én a párizsi ciklus mellett letettem a voksomat, érzem magamban az erőt, hogy a legmagasabban szinten tudok teljesíteni. Az egyéni vb-arany mellett a másik hiányzó nagy siker az olimpiai csapatarany. Tokióban közel voltunk ahhoz, hogy döntőt vívjunk, be kellett érnünk a bronzzal, de mindenki motivált, hogy Párizsra ezt fényesebbre csiszoljuk – fogalmazott Szilágyi, aki korábban utalt arra, hogy akár még további három olimpia is benne lehet a pályafutásában. Most azonban nem akar ennyire előretekinteni.

Nem mondom azt, hogy szögre akasztom a kardomat Párizs után, de az ellenkezőjét sem állítom. Nem is foglalkozom ezzel, megvannak a feladataim, céljaim.