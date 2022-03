Ez a bravúr csak most jött össze először Szilágyi Áronnak

– Most generációváltás zajlik a kardvívómezőnyben, mindenki keresgéli a fiataljai helyét a csapatban. Az olaszoktól Aldo Montano, a németektől Benedict Wagner és Max Hartung is visszavonult, ráadásul elég sok a sérült is, úgyhogy most minden ellenfelünk keresi a megfelelő embereket a csapatába. Persze nem azt mondom, hogy ez bármit is levon a győzelmünk értékéből, mert nekünk azt kellett legyőznünk, aki a pást másik felén állt, és ezt megtettük – szögezte le háromszoros olimpiai bajnokunk.

Vannak kérdőjelek a sportágban a közeljövőt illetően

Sajnos a koronavírus továbbra is hatással van a vívósportra, idén már elmaradt a varsói világkupa-verseny, a padovait pedig – Szilágy egyik kedvenc versenyét – elhalasztották, ráadásul az ukrajnai helyzet miatt a moszkvai GP biztosan elmarad. Talán a moszkvai viadal helyét veszi át a májusra halasztott padovai világkupa, de sok más mellett még ez sem dőlt el biztosan.

– A szándékosan hosszúra hagyott pihenő után most már visszatértem a nemzetközi mezőnybe, ezért szeretnék a következő időszakban minden versenyen elindulni. A következő verseny a szöuli GP lenne, de igencsak kérdőjeles, hogy megrendezik-e, mert arrafelé újra elég rossz a vírushelyzet. Aztán jön a madridi verseny, majd a padovai, ezek már a nyári Európa-bajnokság és világbajnokság felvezetői is lesznek. Örülök, hogy jól sikerült a visszatérésem, élveztem a vívást, jól éreztem magam a páston. Ebben nagy szerepe volt a fantasztikus magyar közönségnek is, de már most nagyon várom a következő versenyeket. Jó formában vagyok, bizakodva várom a következő időszakot – zárta a gondolatait a Mol-csapat legendája.

