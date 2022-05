A Debrecen Mezőkövesden hosszabbította meg a tagságát az élvonalban

Ennek megfelelően élénken kezdtek, mindkettő igyekezett támadni, igaz, ezzel olykor ki is oltották egymás játékát. Akadt nagy helyzet itt is, ott is, de a kapuk nem álltak elviselhetetlen nyomás alatt. A Debrecen egyszer a szerencsének, másodszor Gróf Dávid kapusnak köszönhette, hogy megúszta a gólt, a félidő végén pedig vezetést szerzett: a 45. percben eladták a labdát a hazaiak a saját tizenhatosuk előterében, Sós lecsapott rá, betört a büntetőterületre, majd laposan középre gurított, ahol érkezett Pávkovics, aki 13 méterről, nagy erővel a jobb felső sarokba bombázott – 0-1.

Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

A szünet után próbálta felpörgetni saját magát a Mezőkövesd, ám ezzel teret adott a vendégeknek a kontrákra. Sós hagyott ki ilyen komoly lehetőséget, de közel állt a gólhoz a házigazda is, a 63. percben Drazsics kilenc méterről kis híján eltörte a keresztlécet, akkora erővel találta telibe. A hazai oldalon Pillár egyenlíthetett volna, a másik kapunál Korhut hibázott ziccerben. Így ment ez: támadott a Mezőkövesd, ellencsapásokkal válaszolgatott a Debrecen.

Az eredmény azt jelenti, hogy a Debrecen 38 ponttal már biztosan bennmaradt, mert ha az MTK szerdán le is győzné a Puskás Akadémiát, 32 pontja lenne, a hat gól előny ugyan behozható, és egyenlő lehet a győzelmek száma is, ám a DVSC-nek sokkal jobb a gólkülönbsége. A Mezőkövesd 37 ponttal még nincs biztonságban, hiszen ötre csökkenhet az előnye, az pedig még eltüntethető. Persze, minden számolgatás okafogyottá válik, ha az MTK nem győz.



NB I, 31. forduló

Kedd

Mezőkövesd–Debrecen 0-1 (0-1), Mezőkövesd, 1246 néző, jv.: Bognár T. Gólszerző: Pávkovics (45.)

Mol Fehérvár–Bp. Honvéd 18.30 (tv: M4 Sport)



Szerda

Gyirmót–Paks 16.30 (M4 Sport)

MTK–Puskás Akadémia 17.00 (Duna World)

Ferencváros–Zalaegerszeg 18.30 (M4 Sport)



Csütörtök

Kisvárda–Újpest 18.00 (M4 Sport)

Borítókép: Örülhettek a debreceniek, a következő bajnokságban is NB I-esek lesznek (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)