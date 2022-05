Az MTK megragadta Zalegerszegen az utolsó szalmaszálat

Az a bizonyos szalmaszál nagyon vonzhatta a vendégeket, ugyanis a 14. percben megszerezték a vezetést: Futács kapott hosszú indítást Stieber Zoltántól a tizenhatoson belül, és a hazai védők csak nézték, ahogy engedi maga elé esni a labdát, majd ráfordult, és 13 méterről a kiinduló Demjén mellett a jobb alsó sarokba helyezi – 0-1.

Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Jöhetett volna a gyors válasz, ám Halilovic 7 méterről, fejjel a jobb kapufát találta el, a kipattanót pedig Lesjak az ötösről mellé lőtte. Ezután is akadt még pár lehetősége a házigazdának az egyenlítésre, az MTK olykor kontrázni próbált, de újabb gól nem született az első félidőben.

A második ott folytatódott, ahol a felek a szünet előtt abbahagyták: a ZTE birtokolta inkább a labdát, a vendégek védekeztek, és vártak az ellencsapás lehetőségére. Az utóbbiak számítása jött be: az 54. percben Vancsától kapott remek labdát Futács, aki a 15 méterről, ballal, zavartalanul bombázhatott laposan a kapu közepébe – 0-2.

Öt perccel később szép góllal szépített a hazai együttes: Tajti jobb oldali beadását Josip Spoljaric jobbal, 11 méterről a földre rúgta le, a labda pedig mutatós ívben a jobb felső sarokban kötött ki – 1-2. A Zalaegerszeg hajtott az egyenlítésért, és ez össze is jött neki: a 86. percben Grzan nyargalt el a jobb oldalon, az alapvonaltól laposan beadott, Zsóry pedig úgy lőtt a hálóba 8 méterről, hogy a labda egy védőt és a kapust is érintette – 2-2.

A hazai játékosok buzdították egymás, hogy menjenek előre a győztes gólért is, ám a végén az MTK ünnepelhetett. Előbb Miovszki talált be lesről, majd a 91. percben Kovácsréti adott be jobbról, a labda a kapufáról Gheorghe Grozavhoz pattant, aki közelről a hálóba fejelt. Az asszisztens megint lest jelzett, ám Karakó játékvezető hosszasan várt a VAR ítéletére, majd megadta a gólt – 2-3.

A sorozatban a harmadik vereségével csupán matematikai esélye lehet a Zalaegerszegnek a negyedik helyre, az MTK pedig öt pontra zárkózott fel a Bp. Honvédra, és hatra a Debrecenre.

NB I, 30. forduló

Péntek

Paks–Ferencváros 1-2 (1-1), Paks, 4500 néző, jv.: Berke. Gólszerző: Lenzsér (7.), illetve Besic (20.), Auzqui (92.)

Szombat

Puskás Akadémia–Mezőkövesd 3-1 (2-1), Felcsút, Pancho Aréna, 700 néző, jv.: Erdős. Gólszerző: Urblík (31.), Zahedi (44., 49.), illetve Drazsics (28.)

Bp. Honvéd–Kisvárda 1-1 (1-0), Bozsik Aréna, 3360 néző, jv.: Pintér. Gólszerző: Lukics (7.), illetve Bumba (85.)

Debrecen–Mol Fehérvár (0-2), Nagyerdei Stadion, 3604 néző, jv.: Vad II. Gólszerző: Nikolics (9.), Kodro (33.), Nego (80.)

Vasárnap

Zalaegerszeg–MTK 2-3 (0-1), Zalaegerszeg, 1992 néző, jv.: Karakó. Gólszerző: Spoljaric (59.), Zsóry (86.), illetve Futács (14., 54.), Grozav (91.)

Újpest–Gyirmót 17.00 (tv.: M4 Sport)

Borítókép: Futács Márkó duplázott, okkal ünnepelhetett az MTK csatára (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)