Babos Tímea a Facebookon osztotta ki a kritikusait

„A mai nappal vége lett az amerikai túránknak, 2020 után végre újra tornagyőzelmet ünnepelhettünk. Pár gondolatot megosztanék Veletek, illetve figyelmetekbe ajánlanám a képeket is, szerintem beszédesek. Tisztában vagyok vele, hogy nem úgy alakultak a versenyek, ahogy szerettem volna; nem azokat az eredményeket értem/értük el, amiket reméltem. Mindezzel együtt, nem hiszem, hogy köteles lennék az állandó bántásokat elviselni, amit egyesektől kapok (érdekes, hogy a világon bárhova is megyek, megbecsülnek engem és az eredményeim is). Ezeknek az embereknek fogalmuk sincs, hogy mennyit készülök, edzek, küzdök, mennyit agyalok, szenvedek, erőlködök, hogy jobb lehessek. Szinte minden meccsemet szorosan veszítettem el az idei évben, és akiktől kikaptam, rendre jól szerepeltek. Közel vagyok hozzá, hogy átforduljon ez a sorozat.

NEM magyarázkodok és nem sajnálatra vágyom, egyszerűen elegem van a lekicsinylő, rosszindulatú bántásokból. Nem a kritikával van a baj; higgyétek el, kevés ember van, aki nálam jobban tudja kezelni ezeket… Tisztában vagyok vele, hogy vannak hibáim, tudom, hogy van hova fejlődnöm, de azt is tudom, hogy mindent megteszek nap mint nap a céljaim elérése érdekében. Teniszezem, kondizok, futok, jógázok, meditálok, olvasok, teniszt nézek, egyszóval DOLGOZOK! Eddig azért bántottatok, mert „kövér” vagyok. Lefogytam több mint 8 kilót.

Azért szóltok be, mert nem mindig viselkedek „szépen” a pályán. Legyetek a helyemben, éljétek át ezt a nyomást, viseljétek el, ha épp nem úgy megy, ahogy szeretnétek, holott a rengeteg meló benne van, vagy épp a társatok nem küzd, miközben te mindent beleadsz. (Említsem, hogy néha egy káromkodást megértetek, de az xy nemzetiségű ellenfél is teszi ugyanezt). Bántsatok, mert lassú vagyok (ami a jelenlegi fizikai állapotom miatt nem is igaz), sokat hibázok, kicsit szerválok, röviden játszok, stb, miközben napi min 6 órát azon vagyok, hogy jobb legyek, így nem viccből vagy direkt cseszem el a napotok. Legyen 32 vagy épp 4 fok, vesztes vagy győztes meccs, reggel 7 vagy este 7, a lényeg, hogy én ott vagyok a pályán és dolgozom. Csendben, mert mi így szoktuk, ellentétben a hazug, rosszindulatú megjegyzésekkel…

Viszont most kinyitom a szám, mert egyeseknek életcélja, hogy engem és a körülöttem állókat fikázzanak, nyilván nem építő szándékkal. Továbbra is azt kérdezem, ha ennyire utáltok, mi a fenének követitek a pályafutásom? Örömet okoz, ha kikapok? De ha épp nyerek, akkor sem vagytok boldogok, akkor is találtok valamit, amibe beleköthettek, nulla háttérismeret nélkül. Könnyen oktattok ki, könnyen fikáztok, miközben nem is sejtitek, milyen sebeket ejtetek, nemcsak rajtam, hanem a körülöttem állókon is. Számomra a legfontosabb az, hogy aki ismer, tudja, hogy milyen vagyok, és akik szeretnek, magamért és nem az eredményeimért szeretnek! Az eredményeim megbecsülik, elismerik, építő szándékkal tanítanak, nem lehúznak, nem a földbe döngölnek, bármit is teszek. Száz szónak is egy a vége: Köszönöm azoknak, akik továbbra is bíznak bennem, akik támogatnak, és akik mellettem állnak!!! Én teszem a dolgom, ahogy eddig is, és hiszem, hogy jönnek még sikerek! A mostani páros tornagyőzelem, de legfőképpen a héten mutatott játék (egyéni és páros) igenis ezt a hitet erősíti bennem.”

Borítókép: a hétvégén még ünnepelt, azóta kritizált (Fotó: Facebook)