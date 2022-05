Bőséges kárpótlást kapott az elmaradt olimpiai szereplésért

Az már a május elején Kaposváron megrendezett első válogatón eldőlt, hogy az országos bajnokságon Noé Bálint és Boros Adrián vív külön csatát a Világjátékokon való indulásért. A két kajakos ennek megfelelően egymás mellől rajtolt el és vágott neki a 21 kilométeres távnak a pénteki versenyen. Noé eleinte nem tudott csatlakozni az élen haladó bolyhoz, de az első fordulóhoz már a Tokióban ezüstérmes Varga Ádámmal együtt elsőként érkezett. Az első futószakaszt követően pedig lerázták a többieket, Boros Adrián sem tudta velük tartani a lépést. A két edzőtárs az utolsó futószakaszig együtt haladt, a véghajrára viszont Vargában maradt több erő, így a bajnoki cím az övé, a Világjátékokon való indulási jog pedig Noé Bálinté lett, aki megelőzte a harmadik helyen célba ért Boros Adriánt.

– Az elején azt hittem, hogy mivel most csak 21 kilométer a táv, könnyebb is lesz, de a nagyobb iram miatt ez is fájt a végére – mondta a futam után Noé Bálint a Magyar Kajak-kenu Szövetség honlapjának nyilatkozva. – A rajtnál voltak gondjaim, gyakorlatilag az egész mezőnyt meg kellett kerülnöm, de az első fordulóhoz már együtt érkeztünk Ádival. Egy nappal korábban érkeztem a helyszínre, gyakoroltam a futószakaszokat is, viszont az egyik beszállásnál beütöttem a lábam, így úgy voltam vele, hogy most a vízen próbálok minél erősebben menni és a futást, úgymond, kicsit lazábbra venni, ha lehetőségem van rá. Bár a versenyben csak második lettem, szerintem nincs okom szégyenkezni, Ádi klasszis teljesítményt tett le az asztalra A kaposvári verseny előtt még úgy voltunk vele, hogy készülünk, aztán majd meglátjuk mi lesz. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült, nagy kő esett le a szívemről.