Elnézést kérnek a Giro rendezői a nagy budapesti útlezárások miatt

Az eredeti tervek szerint a Giro d’Italia 2020-ban indult volna a Magyarországról, ám ezt a koronavírus-járvány keresztülhúzta. A sajtótájékoztatón Mauro Vegni, a Giro d’Italia versenyigazgatója már az első mondatával erre utalt.

– Végre sikerült, kétévnyi közös szenvedés és gyötrődés után végre itt vagyunk a Giro d’Italia Nagy Rajtjának pillanatában. Első és legfontosabb kötelességem, hogy köszönetemet nyilvánítsam ki a magyar kormánynak, amely támogatja ezt a nagyszabású rendezvényt. Köszönöm Magyarországnak a baráti fogadtatást, s mindenkinek a segítségét, akik közreműködnek a Giro három itteni szakaszának a lebonyolításában. Ahogy jöttem be a repülőtérről a belvárosba, nagy örömmel konstatáltam, hogy mennyire aktívan népszerűsítik a Giro d’Italiát, ami nekünk olaszoknak a szívünkhöz egyik legközelebb álló sportesemény, és hiszem, hogy most önöknek is az lesz. Már előre elnézést kérek a kellemetlenségekért, amelyek egy ilyen horderejű rendezvényekkel járnak. A legkritikusabb nap a szombat lesz a budapesti belvárosi lezárások miatt, de ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy élvezhessük a verseny szépségét és hangulatát – fogalmazott Mauro Vegni.

A Giro d’Italia versenyigazgatója külön köszönetet mondott Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztosnak, akinek főszerepe volt abban, hogy a Giro Magyarországra érkezett, az olasz és a magyar fél pedig remekül dolgozott együtt az előkészületek során.

– A mai napon Magyarországon a délutáni csapatbemutatóval elindul a világ egyik legnagyobb sporteseménye – indította a beszédét Révész Máriusz. – A Giro d’Italiát minden földrészen közvetítik, s több mint nyolcszázmillióan követik majd figyelemmel. A nagy háromhetes kerékpáros körversenyekhez nem hasonlítható egyetlen más sportesemény sem, ha azt nézzük, hogy ezek milyen lehetőséget kínálnak az adott ország természeti szépségeinek és kulturális örökségének bemutatására. S nincs még egy ország, amely kétévente elnyeri a lehetőséget arra, hogy tőle induljon a Giro d’Italia – sütött el egy poént a kormánybiztos.

Révész Máriusz rámutatott arra, amit 2020-ban még nem sejthettünk: a kényszerű halasztással jól jártunk.

– Nagyon szomorúak voltunk, hogy 2020-ban vissza kellett lépnünk, és nem láthattuk előre, hogy ennek milyen következményei lesznek. Ma már leszögezhetjük, Magyarországon nem volt még olyan elmaradt sportesemény, amelynek akkora haszna lett volna, mint annak az elmaradt Giro-rajtnak. Két év alatt ugyanis hatalmast léptünk előre a kerékpársportban. 2020-ban ott tartottunk, hogy talán egy magyar rajthoz állhat a Girón, s nyaggattuk Mauro Vegni urat, intézze el, hogy a szlovákok klasszisa, Peter Sagan is elinduljon, mert a mezőnyben így lenne egy sztár a régiónkból is. Ma viszont már Valter Attila személyében nekünk is van sztárunk, rajta kívül pedig most még két magyar is lesz az indulók között. 2020 előtt a Giro több mint százéves történetében mindössze egy magyar versenyző akadt, Bodrogi László, azóta pedig négy Giro-résztvevőnk is lett. S így, hogy több honfitársunk ott van a mezőnyben, a szurkolóknak egészen más közösségi élményt jelent a verseny.

Tavaly Valter Attila (Groupama–FDJ) mellett, aki három szakaszon viselhette az összetettben élen állót megillető rózsaszín trikót, Dina Márton (Eolo–Kometa) indult, idén pedig Fetter Erik (Eolo–Kometa) és Peák Barnabás (Intermarché–Wanty) mutatkozik be az olasz körversenyen.

Révész Máriusz kifejtette: a kormány négy fontos szempontot vett figyelembe, amikor eldöntötte, hogy megpályázza a Giro d’Italia Nagy Rajtjának, a Grande Partenza megrendezését: a fantasztikus országmarketing lehetősége, a magyar kerékpársportnak adható lendület, a közösségi élmény, valamint a hazai kerékpározás népszerűsítése.

– Olaszországban a Giro számunkra szinte elképzelhetetlen fieszta, az egyes szakaszokon átlagban háromszázezren állnak az utak mentén, és amikor elhaladnak mellettük a versenyzők, akkor az emberek egymás nyakába borulnak, és még az unokáiknak is büszkén mesélik, hogy igen, ők ott voltak. Ekkora szurkolói tömeggel mi nem számolhatunk, de abban biztos vagyok, hogy több tízezren nálunk is kimennek majd drukkolni, és az olaszországi hangulatból azért Magyarországon is visszaköszön majd. És talán majd lesznek, aki mesélhetik az unokáiknak, hogy ott voltak a Visegrádra vezető út mentén, ahol Valter Attila és Fetter Erik elszáguldott a mezőny mellett.