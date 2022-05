Fehérváron hirtelen mindenki fradista lett

Amennyiben a Magyar Kupa győztese a bajnokságban a dobogón végez, a negyedik helyezett is kijut a nemzetközi porondra. Úgy is mondhatjuk, a negyedik hely erősebb a kupaezüstnél.

Mindez a gyakorlatra lefordítva azt jelenti, ha a már bajnok Ferencváros elnyeri a Magyar Kupát is, akkor a két dobogós mellett az NB I negyedik helyezettje is indulhat a harmadik számú európai sorozatban, a – köztünk szólva meglehetősen esetlen hangzású – konferencia-ligában (Ekl).

Ezért hangoztatták az FTC elleni pénteki meccs előtt Pakson, hogy igen, a kupa fontosabb, de a bajnokságban sem szabad lankadni, mert sokat érhet a negyedik hely – más kérdés, hogy aztán Bognár György együttese a hosszabbításban kapott góllal kikapott 2-1-re –, s ugyanezért hallatják hirtelen a hangjukat az elmúlt hetekben néma fehérváriak.

A Vidi ugyanis a debreceni sikerrel átvette a negyedik helyet a tabellán, s a klubnál nyilván úgy gondolják, akár le is fújhatnák a bajnokságot. Persze a negyedik hely, miként utaltunk rá, önmagában kevés, fontos lenne, hogy a Ferencváros húzza be a kupát is. Fehérváron senki sem röstelli, hogy hirtelen egyben Fradi-drukkerré vált.

– Nem a negyedik hely volt a célunk, nem fogunk pezsgőt bontani, amikor vége lesz a szezonnak. De meg kell szerezni a negyedik helyet, mert ha a Fradi megnyeri a kupát, így indulhatunk az európai porondon. Le kell hozni profi módon a hátralévő három meccset, utána pedig ki kell elemeznünk, mi történt ebben az idényben – utalt erre a hajrára megtáltosodott és immár 10 gólos Nikolics Nemanja a debreceni siker után.

Boris Michael vezetőedző nála is direktebben fogalmazott.

– A tervünk megvan, meg kell szereznünk a negyedik helyet és bízunk a Ferencváros kupagyőzelmében, hogy kijussunk a nemzetközi porondra – mondta a német szakember.

Akivel kapcsolatban jegyezzük meg, ha nem is aranyat, de nemzetközi indulást még érhet a vezetők türelmet, hogy nem mentették fel indulatból őt is, miután az első néhány meccsen vele is rendre kudarcot vallott a csapat.

A Fraditól hazai pályán elszenvedett 2-0-s vereség óta lejátszott hat meccsen a Vidi mérlege négy győzelem és két vereség. A piros-kékek tehát felszálló ágba kerültek a hajrára. Érdemes böngészni a csapat hátra lévő meccseit.

A Vidi előbb a Honvédot fogadja, majd Újpestre látogat, az utolsó fordulóban pedig a Paks vizitál Fehérvárott. Méghozzá május 14-én, három nappal a kupadöntő után.

A Fradi tehát duplán szívességet tehet a Michael Boris együttesének.

Carrillo a sebeit nyalogatja

Az ex fehérvári Joan Carrillo csak a minimumot, a bennmaradást hozza a Lokival, amivel aligha alapozza meg a jövőjét a cívis városban. A spanyol mester a volt klubja elleni vereség után is csak magyarázta a bizonyítványt.

– Gratulálok a Vidinek, a mai mérkőzésen jobban játszott, és kihasználta a hibáinkat. Rosszul kezdtünk, majd 2-0-s hátrányban mehettünk szünetre. Ezen szerettünk volna változtatni a második játékrész elején, de nem sikerült szépítenünk, a harmadik gól pedig eldöntötte a meccset. Sajnos a mérkőzés előtt rengeteg problémával küzdöttünk, tegnapról mára is változtatnunk kellett az összeállításon, de most már előre kell néznünk, és holnaptól a folytatásra kell készülnünk – panaszkodott Carrillo a meccs után.

Mindenki azt érzi, több van a DVSC-ben annál, mint amit mutat, de sehogy sem tud a csapat egyenesbe kerülni.

Borítókép: Végre van okuk az örömre a fehérváriaknak (Fotó: Mirkó István)